قبل وصولها الخليج.. تحديثات جديدة ومستقبل هجين ‏لـ جيب كوماندوز 2026‏

كشفت جيب Jeep مع بداية مارس 2026 عن النسخة المحدثة من جيب كوماندوز 2026، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها داخل أسواق الخليج، خاصة مع تزايد الطلب على السيارات العائلية ذات الدفع الرباعي.
التحديث الجديد للسيارة جيب كوماندوز 2026، لا يقتصر على الشكل فقط، بل يشمل تحسينات تقنية ومحركات أكثر كفاءة، مع توقعات بإطلاق نسخة هجينة خلال الفترة المقبلة.
التغييرات الأبرز ظهرت في التصميم الخارجي للسيارة جيب كوماندوز 2026، حيث حصلت السيارة على واجهة أكثر حداثة تتضمن الشبكة الأمامية الشهيرة بسبع فتحات ولكن بتصميم أكثر انسيابية، إلى جانب مصابيح LED جديدة بالكامل ومصد أمامي أعيد تصميمه ليمنح السيارة طابع أقوى، خاصة في الفئات الرياضية، هذه التعديلات جعلت الشكل العام أقرب إلى لغة التصميم الحديثة التي تعتمدها العلامة الأمريكية في أحدث طرازاتها.
أما داخل المقصورة، فجاءت التحديثات أكثر هدوء ولكنها مؤثرة في تجربة الاستخدام، تم استبدال ذراع ناقل الحركة التقليدي بمقبض دوار حديث، إلى جانب تطوير نظام الكاميرات المحيطية 360 درجة، ما يسهل القيادة داخل المدن المزدحمة ومواقف السيارات، كما حافظت السيارة على أهم نقاط قوتها، وهي المساحة الداخلية الرحبة وثلاثة صفوف من المقاعد التي تستوعب سبعة ركاب مع تجهيزات راحة مناسبة للرحلات الطويلة.
على صعيد الأداء، تعتمد السيارة جيب كوماندوز 2026، على محرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة تصل إلى 272 حصانا مع عزم 400 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع رباعي ذكي مصمم للتعامل مع الطرق الرملية والوعرة بكفاءة، كما تتوفر نسخة بمحرك ديزل أقوى في العزم، ما يعزز من قدرات السحب والقيادة خارج الطرق الممهدة.
وتشير التقارير إلى أن التشكيلة ستتوسع قريبا لتشمل نسخة هجينة خفيفة، وهو ما يعكس توجه الشركة نحو تحسين استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، خاصة في الأسواق التي ترتفع فيها تكاليف الوقود على المدى الطويل، مع تحديثات تقنية وتصميمية تجعلها أكثر قدرة على المنافسة داخل أسواق الخليج خلال عام 2026.