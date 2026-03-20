قبل وصولها الخليج.. تحديثات جديدة ومستقبل هجين ‏لـ جيب كوماندوز 2026‏

كشفت جيب ‏Jeep‏ مع بداية مارس 2026 عن النسخة المحدثة من جيب كوماندوز ‏‏2026‏، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها داخل أسواق الخليج، خاصة مع تزايد ‏الطلب على السيارات العائلية ذات الدفع الرباعي. ‏

التحديث الجديد للسيارة جيب كوماندوز 2026‏، لا يقتصر على الشكل فقط، بل ‏يشمل تحسينات تقنية ومحركات أكثر كفاءة، مع توقعات بإطلاق نسخة هجينة خلال ‏الفترة المقبلة.‏

التغييرات الأبرز ظهرت في التصميم الخارجي للسيارة جيب كوماندوز 2026‏، ‏حيث حصلت السيارة على واجهة أكثر حداثة تتضمن الشبكة الأمامية الشهيرة بسبع ‏فتحات ولكن بتصميم أكثر انسيابية، إلى جانب مصابيح ‏LED‏ جديدة بالكامل ومصد ‏أمامي أعيد تصميمه ليمنح السيارة طابع أقوى، خاصة في الفئات الرياضية، هذه ‏التعديلات جعلت الشكل العام أقرب إلى لغة التصميم الحديثة التي تعتمدها العلامة ‏الأمريكية في أحدث طرازاتها.‏

أما داخل المقصورة، فجاءت التحديثات أكثر هدوء ولكنها مؤثرة في تجربة ‏الاستخدام، تم استبدال ذراع ناقل الحركة التقليدي بمقبض دوار حديث، إلى جانب ‏تطوير نظام الكاميرات المحيطية 360 درجة، ما يسهل القيادة داخل المدن ‏المزدحمة ومواقف السيارات، كما حافظت السيارة على أهم نقاط قوتها، وهي ‏المساحة الداخلية الرحبة وثلاثة صفوف من المقاعد التي تستوعب سبعة ركاب مع ‏تجهيزات راحة مناسبة للرحلات الطويلة.‏

على صعيد الأداء، تعتمد السيارة جيب كوماندوز 2026‏، على محرك تيربو سعة ‏‏2.0 لتر بقوة تصل إلى 272 حصانا مع عزم 400 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل ‏حركة أوتوماتيكي ونظام دفع رباعي ذكي مصمم للتعامل مع الطرق الرملية ‏والوعرة بكفاءة، كما تتوفر نسخة بمحرك ديزل أقوى في العزم، ما يعزز من ‏قدرات السحب والقيادة خارج الطرق الممهدة.‏

وتشير التقارير إلى أن التشكيلة ستتوسع قريبا لتشمل نسخة هجينة خفيفة، وهو ما ‏يعكس توجه الشركة نحو تحسين استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، خاصة في ‏الأسواق التي ترتفع فيها تكاليف الوقود على المدى الطويل، مع تحديثات تقنية ‏وتصميمية تجعلها أكثر قدرة على المنافسة داخل أسواق الخليج خلال عام 2026.‏