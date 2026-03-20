تصل لـ3000 دولار.. فيسبوك يغري صناع المحتوى بعروض غير مسبوقة

أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن إطلاق برنامج جديد يحمل اسم “Creator Fast Track”، يهدف إلى دعم صناع المحتوى وتسريع نموهم على المنصة من خلال تقديم عوائد مالية مضمونة وزيادة نطاق الوصول إلى محتواهم.

وكشفت الشركة أنها دفعت نحو 3 مليارات دولار لصناع المحتوى عبر برامج تحقيق الدخل خلال عام 2025، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى إجمالي سنوي تحققه حتى الآن.

فيسبوك يغري صناع محتوي تيك توك ويوتيوب بالأموال

يستهدف البرنامج الجديد جذب صناع المحتوى الذين يمتلكون جمهورا على منصات أخرى، عبر تمكينهم من الانتقال إلى فيسبوك دون الحاجة للبدء من الصفر.

ويتيح البرنامج تعزيز انتشار مقاطع “Reels” المؤهلة، إلى جانب توفير دخل مضمون لمدة ثلاثة أشهر مقابل نشر هذا النوع من المحتوى.

وبموجب البرنامج، يمكن لصناع المحتوى الذين يمتلكون ما لا يقل عن 100 ألف متابع على منصات مثل إنستجرام أو تيك توك أو يوتيوب تحقيق دخل يصل إلى 1000 دولار شهريا، فيما قد يصل العائد إلى 3000 دولار شهريا لمن يتجاوز عدد متابعيهم مليون متابع على أي من هذه المنصات.

كما يمنح البرنامج المشاركين وصولا فوريا إلى أدوات تحقيق الدخل على فيسبوك دون الالتزام بالمعايير التقليدية مثل الحد الأدنى لعدد المتابعين، ما يسمح لهم بمواصلة تحقيق الأرباح حتى بعد انتهاء فترة البرنامج.

فيسبوك يغري صناع محتوي تيك توك ويوتيوب بالأموال

وأوضح يائير ليفني، نائب رئيس منتجات صناع المحتوى في فيسبوك، أن المبادرة جاءت استجابة لمخاوف صناع المحتوى من صعوبة بناء جمهور جديد على المنصة، مؤكدا أن الشركة ستواصل دعمهم حتى بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر إذا لزم الأمر، عبر تعزيز وصول محتواهم حتى يتمكنوا من ترسيخ حضورهم.

وأشار إلى أن البرنامج لا يشترط إنشاء محتوى حصري جديد، إذ يمكن للمشاركين إعادة نشر محتواهم السابق الناجح، ما يمنحهم مرونة أكبر في الاستفادة من المبادرة.

وفي سياق متصل، أفادت الشركة بأن عدد صناع المحتوى الذين يحققون أكثر من 10 آلاف دولار سنويا عبر فيسبوك ارتفع بأكثر من 30% على أساس سنوي، لافتة إلى أن 60% من إجمالي المدفوعات خلال العام الماضي ذهبت إلى محتوى “Reels”، بينما توزعت النسبة المتبقية على القصص والصور والمنشورات النصية.

كما أعلنت فيسبوك عن إدخال مؤشرات جديدة لقياس الأداء، من بينها “Qualified Views” التي توضح عدد المشاهدات المؤهلة لتحقيق الدخل، و“Earnings Rate” التي تعرض متوسط الأرباح لكل ألف مشاهدة مؤهلة، إضافة إلى مؤشر “Non-qualified Views” الذي يشرح أسباب استبعاد بعض المشاهدات ويوجه صناع المحتوى لتحسين أدائهم وزيادة أرباحهم مستقبلا.