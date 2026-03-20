تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا
عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات
مدرب الترجي يكشف عن موقفه من مشاركه بن رمضان مع الأهلي
فيضانات تجتاح فاكاتاتيفا في كولومبيا.. وتضرر أكثر من 1000 أسرة
الإمارات.. القبض على 109 أشخاص قاموا بتصوير فيديوهات مضللة
بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب
8 موجات من الصواريخ الإيرانية تهز وسط إسرائيل
فاميلي بيزنس يتذيل شباك التذاكر في أول أيام عرضه
الفصل في دعوى الحجر على أموال نوال الدجوي.. في هذا الموعد
هبة مجدي تهني جمهورها بعيد الفطر المبارك.. شاهد
اليوم نودع الشتاء رسميًا ونستقبل الربيع.. وتتساوي ساعات الليل والنهار في ظاهرة فلكية مميزة
موعد فتح وعلق المحلات في عيد الفطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تصل لـ3000 دولار.. فيسبوك يغري صناع المحتوى بعروض غير مسبوقة

فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن إطلاق برنامج جديد يحمل اسم “Creator Fast Track”، يهدف إلى دعم صناع المحتوى وتسريع نموهم على المنصة من خلال تقديم عوائد مالية مضمونة وزيادة نطاق الوصول إلى محتواهم.

وكشفت الشركة أنها دفعت نحو 3 مليارات دولار لصناع المحتوى عبر برامج تحقيق الدخل خلال عام 2025، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى إجمالي سنوي تحققه حتى الآن.

فيسبوك يغري صناع محتوي تيك توك ويوتيوب بالأموال

يستهدف البرنامج الجديد جذب صناع المحتوى الذين يمتلكون جمهورا على منصات أخرى، عبر تمكينهم من الانتقال إلى فيسبوك دون الحاجة للبدء من الصفر. 

ويتيح البرنامج تعزيز انتشار مقاطع “Reels” المؤهلة، إلى جانب توفير دخل مضمون لمدة ثلاثة أشهر مقابل نشر هذا النوع من المحتوى.

وبموجب البرنامج، يمكن لصناع المحتوى الذين يمتلكون ما لا يقل عن 100 ألف متابع على منصات مثل إنستجرام أو تيك توك أو يوتيوب تحقيق دخل يصل إلى 1000 دولار شهريا، فيما قد يصل العائد إلى 3000 دولار شهريا لمن يتجاوز عدد متابعيهم مليون متابع على أي من هذه المنصات.

كما يمنح البرنامج المشاركين وصولا فوريا إلى أدوات تحقيق الدخل على فيسبوك دون الالتزام بالمعايير التقليدية مثل الحد الأدنى لعدد المتابعين، ما يسمح لهم بمواصلة تحقيق الأرباح حتى بعد انتهاء فترة البرنامج.

فيسبوك يغري صناع محتوي تيك توك ويوتيوب بالأموال

وأوضح يائير ليفني، نائب رئيس منتجات صناع المحتوى في فيسبوك، أن المبادرة جاءت استجابة لمخاوف صناع المحتوى من صعوبة بناء جمهور جديد على المنصة، مؤكدا أن الشركة ستواصل دعمهم حتى بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر إذا لزم الأمر، عبر تعزيز وصول محتواهم حتى يتمكنوا من ترسيخ حضورهم.

وأشار إلى أن البرنامج لا يشترط إنشاء محتوى حصري جديد، إذ يمكن للمشاركين إعادة نشر محتواهم السابق الناجح، ما يمنحهم مرونة أكبر في الاستفادة من المبادرة.

وفي سياق متصل، أفادت الشركة بأن عدد صناع المحتوى الذين يحققون أكثر من 10 آلاف دولار سنويا عبر فيسبوك ارتفع بأكثر من 30% على أساس سنوي، لافتة إلى أن 60% من إجمالي المدفوعات خلال العام الماضي ذهبت إلى محتوى “Reels”، بينما توزعت النسبة المتبقية على القصص والصور والمنشورات النصية.

كما أعلنت فيسبوك عن إدخال مؤشرات جديدة لقياس الأداء، من بينها “Qualified Views” التي توضح عدد المشاهدات المؤهلة لتحقيق الدخل، و“Earnings Rate” التي تعرض متوسط الأرباح لكل ألف مشاهدة مؤهلة، إضافة إلى مؤشر “Non-qualified Views” الذي يشرح أسباب استبعاد بعض المشاهدات ويوجه صناع المحتوى لتحسين أدائهم وزيادة أرباحهم مستقبلا.

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

استمرار حالة عدم الاستقرار

منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

ميعاد صلاة العيد - تكبيرات العيد - كيفية صلاة عيد الفطر

ميعاد صلاة العيد .. كيفية صلاة عيد الفطر وصيغة التكبيرات.. اعرف موعدها في 33 مدينة

احمد حمدي

تطورات جديدة بشأن هروب أحمد حمدي من الزمالك والتوقيع لنادي آخر

إيران

خبير عسكري: التصعيد بين إيران وإسرائيل يدخل مرحلة حرجة والحرب مرشحة للاستمرار

البحرين

قوة دفاع البحرين: دفاعاتنا الجوية نجحت في اعتراض صاروخين و4 مسيرات اليوم

مقاتلة أمريكية

رئيس البرلمان الإيراني: استهدفنا المقاتلةالأمريكية F35 للمرة الأولى في العالم

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

