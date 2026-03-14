احذر المحتالين.. ميتا تطلق أدوات حماية جديدة على فيسبوك وواتساب

أعلنت شركة ميتا Meta، عن مجموعة أدوات جديدة تهدف إلى حماية المستخدمين من الاحتيال الشائع على منصاتها، بما في ذلك على فيسبوك وواتساب وماسنجر.

تحذيرات على فيسبوك

على فيسبوك، ستقوم المنصة بتحذير المستخدمين من طلبات الصداقة المشبوهة، وستظهر هذه الإشعارات عندما يكتشف فيسبوك علامات تحذيرية محتملة، مثل قلة الأصدقاء المشتركين أو عدم وجودهم، أو إذا كان الشخص يعيش في بلد آخر.

كما ستوضح التحذيرات تاريخ إنشاء الحساب، بحسب لقطة الشاشة التي شاركتها “ميتا”.

حماية على واتساب

في واتساب، تم إدخال تحذير لحماية المستخدمين من الروابط الضارة بين الأجهزة، فقد يحاول المحتالون خداعك عبر مسابقة مواهب مزيفة، ويطلبون منك مسح رمز QR للتصويت لمشاركك المفضل، وفقا لـ “ميتا”.

ولتجنب هذه الحيل، ستقوم واتساب الآن بإظهار تنبيه عند الاشتباه في ربط جهازك بجهاز خبيث، وسيتم إعلامك بموقع الرابط وطرح سؤال حول ما إذا كان من الآمن المتابعة.

ميتا تطلق أدوات جديدة لحمايتك من الاحتيال على فيسبوك وواتساب وماسنجر

توسيع أداة الأمان في ماسنجر

أما في تطبيق ماسنجر، فستقوم “ميتا” هذا الشهر بتوسيع أداة سلامة الرسائل Message Safety لتشمل عددا أكبر من المستخدمين.

وقد تم الإعلان عن الميزة في أكتوبر، وتعتمد على تقنيات على الجهاز نفسه لفحص الرسائل وتنبيهك بعلامات الاحتيال الشائعة.

وإذا تلقيت تحذيرا لمحادثة مشكوك فيها، يمكنك إرسال الرسائل للمراجعة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإذا اعتبرت الرسائل مشبوهة، ستقترح المنصة حظر الحساب أو الإبلاغ عنه.

ويمكنك تعطيل هذه الميزة إذا رغبت في ذلك عبر: الإعدادات > إعدادات الخصوصية والأمان > كشف الاحتيال.

تحديثات إضافية

ابتداء من أبريل، سيكون ماسنجر متاحا فقط عبر تطبيقاته على أندرويد وiOS، بعد إغلاق الموقع المخصص في الشهر المقبل، فيما تم إيقاف تطبيقات سطح المكتب العام الماضي.

تتخذ “ميتا” إجراءات صارمة ضد الإعلانات الوهمية والخادعة، حيث أزالت 159 مليون إعلان احتيالي و10.9 مليون حساب على فيسبوك وإنستجرام مرتبط بمجموعات احتيال إجرامية في 2025.

هذه الخطوات تأتي ضمن جهود “ميتا” لتعزيز أمان المستخدمين وحمايتهم من الخدع والاحتيال الرقمي على منصاتها.