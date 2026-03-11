موجة حذف ضخمة.. ميتا تغلق 11 مليون حساب على فيسبوك وإنستجرام

أعلنت شركة ميتا Meta، عن حذف أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي وإغلاق نحو 10.9 مليون حساب مرتبط بعمليات الاحتيال عبر منصاتها خلال العام الماضي، وذلك في إطار تكثيف جهودها لمواجهة الاحتيال الإلكتروني المتزايد.

كما كشفت الشركة عن حزمة أدوات جديدة لمكافحة الاحتيال سيتم إطلاقها تدريجيا على منصات فيسبوك وإنستجرام و واتساب، بهدف تحذير المستخدمين من أساليب الاحتيال الشائعة والأنشطة المشبوهة.

تصاعد الاحتيال عبر المنصات الاجتماعية

وأوضحت الشركة أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أصبحت تحديا متناميا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلجأ شبكات إجرامية إلى استخدام إعلانات مزيفة، وانتحال شخصيات، وحسابات مستنسخة لخداع المستخدمين ودفعهم إلى تحويل الأموال أو مشاركة بياناتهم الشخصية.

الذكاء الاصطناعي لرصد الاحتيال بشكل أسرع

وأشارت ميتا إلى أنها باتت تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد أنشطة الاحتيال بكفاءة أكبر.

وبحسب الشركة، يستخدم المحتالون غالبا أساليب خادعة وصياغات مضللة يصعب على أنظمة الكشف التقليدية التعرف عليها.

ولمعالجة ذلك، طورت ميتا أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل عدة مؤشرات في وقت واحد، بما في ذلك النصوص والصور والسياق المحيط بالمحتوى.

وتهدف هذه الأنظمة إلى كشف نوعين رئيسيين من الاحتيال:

- انتحال الشخصية: حيث يدعي المحتالون أنهم مشاهير أو شخصيات عامة أو علامات تجارية معروفة لكسب ثقة الضحايا.

- المواقع الاحتيالية: وهي مواقع مزيفة تحاكي منصات وخدمات شرعية بهدف سرقة بيانات المستخدمين.

تنبيهات جديدة للأنشطة المشبوهة

إلى جانب أنظمة الكشف الآلي، ستطلق ميتا تنبيهات جديدة للمستخدمين تشير إلى الأنشطة التي تحمل مؤشرات خطر، حتى في حال عدم تأكيدها كعملية احتيال بعد.

ومن بين الأساليب الشائعة طلبات الصداقة المزيفة على فيسبوك، والتي قد تأتي من حسابات جديدة بالكامل أو من حسابات تقلد ملفات شخصية لأشخاص موجودين بالفعل ضمن شبكة المستخدم.

وبموجب النظام الجديد، سيقوم فيسبوك بتحذير المستخدمين عندما تأتي طلبات الصداقة من حسابات:

- لديها عدد قليل جدا من الأصدقاء المشتركين

- أنشئت حديثا

- يبدو أنها صادرة من دولة مختلفة

- تعزيز حماية حسابات واتساب

وفي ما يتعلق بتطبيق واتساب، تستهدف ميتا عمليات الاحتيال التي تحاول خداع المستخدمين لربط حساباتهم بجهاز آخر.

وسيظهر التطبيق الآن تحذيرات أوضح أثناء عملية ربط الأجهزة، بما في ذلك عرض الدولة التي يوجد فيها الجهاز الجديد.

كما سيتم تذكير المستخدمين بأن ربط جهاز جديد يمنحه إمكانية الوصول إلى سجل الرسائل بالكامل، وقد يتيح للآخرين انتحال هويتهم.

كشف الاحتيال في ماسنجر

كما تعمل ميتا على توسيع إجراءات الحماية داخل تطبيق فيسبوك ماسنجر.

وسيحاول التطبيق رصد مؤشرات الاحتيال الشائعة مثل عروض العمل المزيفة أو طلبات مالية مشبوهة، وعند اكتشاف هذه الأنماط، سيحذر التطبيق المستخدم من أن المحادثة قد تكون احتيالية، مع إتاحة خيار إجراء مراجعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم احتمال وجود عملية احتيال.

وأكدت ميتا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع للحد من الاحتيال عبر منصاتها، مع توفير أدوات أوضح للمستخدمين تساعدهم على اكتشاف السلوكيات المشبوهة قبل الوقوع ضحية لها.