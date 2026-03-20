موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل
تغيبوا عن العمل أول أيام العيد.. إحالة طبيب وفريق تمريض بالوحدات الصحية في قنا للتحقيق
توروب يرد على أنباء رحيله عن الأهلي.. هل يغادر القلعة الحمراء؟
اعتراف مثير.. مجتبى خامنئي: تجولت سرا بين الإيرانيين وركبت سيارة أجرة واستمعت لأحاديثهم
تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي
بعد ساعات من التداولات المسائية.. الذهب يفقد 50 جنيها من قيمته
سنواصل دعمه.. ليفربول يدين الإساءات العنصرية من جماهير جلطة سراي ضد كوناتي
الرئيس الإيراني: دول الجوار صديقة لنا.. ومستعدون لحل الخلافات
تصريحات نارية من ترامب: المعركة في إيران حُسمت عسكريا.. والناتو جبناء
قائد فيلق القدس: المقاومة تتحرك منفردة للدفاع عن إيران ضد أمريكا وإسرائيل
ترامب: لم يتبق لدى إيران قادة نتحدث إليهم
دمياط .. التحقيق مع مالك محل بسبب إنفجار أنبوبة غاز هيليوم
تكنولوجيا وسيارات

بالذكاء الاصطناعي.. ازاي تعمل ملصقات تهنئة عيد الفطر 2026 على واتساب؟

شيماء عبد المنعم

أصبح بإمكان مستخدمي واتساب WhatsApp، تصميم ملصقات تهنئة مخصصة بمناسبة عيد الفطر 2026 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح تجربة أكثر تميزا وإبداعا في تبادل التهاني مع الأهل والأصدقاء.

وتعتمد الميزة على تحويل الأوصاف النصية إلى ملصقات مرئية، حيث يمكن للمستخدم كتابة وصف بسيط يتضمن عبارات مثل: “تهنئة عيد الفطر 2026” أو “عيد مبارك مع هلال وزخارف عربية”، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء عدة خيارات من الملصقات المناسبة تلقائيا.

خطوات إنشاء ملصق تهنئة عيد الفطر 2026 بالذكاء الاصطناعي:

الخطوة الأولى: افتح أي محادثة داخل واتساب.

الخطوة الثانية: اضغط على أيقونة الملصقات بجانب مربع الكتابة

الخطوة الثالثة: اختر خيار “إنشاء” Create

الخطوة الرابعة: اكتب وصفًا للملصق المطلوب مثل تهنئة عيد الفطر

الخطوة الخامسة: استعرض المقترحات الناتجة واختر الملصق المناسب لإرساله

يمكن أيضا حفظ الملصقات التي تعجبك ضمن المفضلة لإعادة استخدامها في محادثات لاحقة بسهولة.

ملصق تهنئة عيد الفطر 2026 بالذكاء الاصطناعي

وتعتمد هذه الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى تصاميم بصرية، ما يمنح المستخدمين القدرة على إنشاء تهاني مخصصة تعكس طابعهم الشخصي دون الحاجة إلى أدوات تصميم خارجية.

وتعد هذه الخطوة جزءا من توجه واتساب نحو تعزيز التفاعل داخل التطبيق، من خلال دمج أدوات ذكية تسهل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم بأسلوب مبتكر ومختلف، خاصة في المناسبات مثل عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن واتساب يختبر تغييرا جديدا على واجهته المخصصة لهواتف آيفون، حيث يتم استبدال قسم “الإعدادات” بتبويب جديد يحمل اسم أنت “You”.

 يفتح هذا التبويب صفحة معاد تصميمها لإعدادات الملف الشخصي، مع استخدام صورة المستخدم كأيقونة بدلا من رمز الترس التقليدي، حيث يستبدل واتساب تبويب “الإعدادات” الحالي بقسم “You”، يركز على بيانات المستخدم وملفه الشخصي بدلا من الإعدادات فقط.

كما يمكن للمستخدم النقر على أيقونة الملف الشخصي لعرض تفاصيل الحساب وإدارة الإعدادات، كما تساعد هذه الأيقونة على معرفة الحساب المستخدم بسرعة، خاصة مع دعم التطبيق لاستخدام أكثر من حساب لدى بعض المستخدمين.

واتساب
لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

استمرار حالة عدم الاستقرار

منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

القهوة

تحذير صحي خطير| القهوة ليست بريئة.. أدوية يجب تجنب تناولها معها

ترشيحاتنا

مريم الخشت

مريم الخشت تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر

سوسن بدر

سوسن بدر تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر

غاده عبد الرازق

غادة عبد الرازق تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك.. تفاصيل

بالصور

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

هل حلاقة الشعر في الأماكن الحساسة ضارة للنساء؟.. مخاطر لا تعلمها

هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟

فيديو

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد