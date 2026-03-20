بالذكاء الاصطناعي.. ازاي تعمل ملصقات تهنئة عيد الفطر 2026 على واتساب؟

أصبح بإمكان مستخدمي واتساب WhatsApp، تصميم ملصقات تهنئة مخصصة بمناسبة عيد الفطر 2026 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح تجربة أكثر تميزا وإبداعا في تبادل التهاني مع الأهل والأصدقاء.

وتعتمد الميزة على تحويل الأوصاف النصية إلى ملصقات مرئية، حيث يمكن للمستخدم كتابة وصف بسيط يتضمن عبارات مثل: “تهنئة عيد الفطر 2026” أو “عيد مبارك مع هلال وزخارف عربية”، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء عدة خيارات من الملصقات المناسبة تلقائيا.

خطوات إنشاء ملصق تهنئة عيد الفطر 2026 بالذكاء الاصطناعي:

الخطوة الأولى: افتح أي محادثة داخل واتساب.

الخطوة الثانية: اضغط على أيقونة الملصقات بجانب مربع الكتابة

الخطوة الثالثة: اختر خيار “إنشاء” Create

الخطوة الرابعة: اكتب وصفًا للملصق المطلوب مثل تهنئة عيد الفطر

الخطوة الخامسة: استعرض المقترحات الناتجة واختر الملصق المناسب لإرساله

يمكن أيضا حفظ الملصقات التي تعجبك ضمن المفضلة لإعادة استخدامها في محادثات لاحقة بسهولة.

وتعتمد هذه الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى تصاميم بصرية، ما يمنح المستخدمين القدرة على إنشاء تهاني مخصصة تعكس طابعهم الشخصي دون الحاجة إلى أدوات تصميم خارجية.

وتعد هذه الخطوة جزءا من توجه واتساب نحو تعزيز التفاعل داخل التطبيق، من خلال دمج أدوات ذكية تسهل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم بأسلوب مبتكر ومختلف، خاصة في المناسبات مثل عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن واتساب يختبر تغييرا جديدا على واجهته المخصصة لهواتف آيفون، حيث يتم استبدال قسم “الإعدادات” بتبويب جديد يحمل اسم أنت “You”.

يفتح هذا التبويب صفحة معاد تصميمها لإعدادات الملف الشخصي، مع استخدام صورة المستخدم كأيقونة بدلا من رمز الترس التقليدي، حيث يستبدل واتساب تبويب “الإعدادات” الحالي بقسم “You”، يركز على بيانات المستخدم وملفه الشخصي بدلا من الإعدادات فقط.

كما يمكن للمستخدم النقر على أيقونة الملف الشخصي لعرض تفاصيل الحساب وإدارة الإعدادات، كما تساعد هذه الأيقونة على معرفة الحساب المستخدم بسرعة، خاصة مع دعم التطبيق لاستخدام أكثر من حساب لدى بعض المستخدمين.