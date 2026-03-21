سعر شيفروليه أوبترا 2007 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007‏‏.‏

تعتمد السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007، على محرك 4 سلندر بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي)، يولد قوة تصل إلى 107 حصان وعزم دوران 150 نيوتن/متر، تتوفر بناقل حركة يدوي (5 سرعات) أو أوتوماتيكي (4 سرعات)، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 180 كم/ساعة، مع معدل تسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية.

تأتي أوبترا بطول إجمالي يبلغ 4.5 متر وعرض 1.72 متر، مما يوفر مقصورة داخلية واسعة ومريحة لـ 5 ركاب، وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لترا، بينما تصل مساحة الحقيبة الخلفية (الشنطة) إلى 405 لترات؛ مما يجعلها سيارة عملية للعائلات وللسفر الطويل.

يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 8.1 لتر لكل 100 كم، والذي يختلف بحسب ظروف القيادة، وتعتمد على نظام تعليق McPherson في الأمام والخلف؛ لتوفير ثبات جيد وراحة في امتصاص الصدمات، كما تزن السيارة فارغة حوالي 1180 كجم، مما يمنحها توازنا مقبولا بين الحجم والأداء على الطريق.

وعن سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007‏‏‏، فيأتي بمتوسط 250 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف السعر بعض الشيء على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎