وحوش الاقتصادية.. 5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 ‏

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة اخرى خلال اقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.
وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات السيارات إلى 100 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية بأسعار السيارات، وبالتالي يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين.
خلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 .
1- نيسان صني
تستمد سيارة نيسان صنى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 أحصنة، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لترا، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.
وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتميز باستهلاك وقود متوسط إلى اقتصادي، حيث يبلغ المعدل الرسمي حوالي 6.9 لتر لكل 100 كم.
أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:
الفئة الأولى بسعر 645 ألف جنيه .
الفئة الثانية بسعر 690 ألف جنيه .
الفئة الثالثة بسعر 745 ألف جنيه .
الفئة الرابعة بسعر 765 ألف جنيه .
2- بروتون ساجا
تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصانا، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لترا، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
وتأتي السيارة بروتون ساجا بفئة وحيدة بسعر 599.900 جنيه .
3- إم جي 5
وتحصل سيارة ام جى 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصانا، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، ويبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 5.5 إلى 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.
أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:
الفئة الأولى بسعر 799 ألف جنيه .
الفئة الثانية بسعر 899 ألف جنيه .
4- شيفروليه أوبترا
تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصانا، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك للبنزين حوالي 7.3 إلى 8.4 لتر لكل 100 كم.
أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:
الفئة الأولى بسعر 699,900 جنيه .
الفئة الثانية بسعر 724,900 جنيه .
5- بايك يو 5 بلس
تستمد سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران 142 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها قوة 111 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 5.9 لتر لكل 100 كم.
أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:
الفئة الأولى بسعر 724,900 جنيه .
الفئة الثانية بسعر 769,900 جنيه .
الفئة الثالثة بسعر 854,900 جنيه .