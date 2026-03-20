وحوش الاقتصادية.. 5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 ‏

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏اخرى خلال اقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع ‏الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات ‏السيارات إلى 100 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان ‏كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية بأسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين.‏

خلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 .‏

‏1- نيسان صني

تستمد سيارة نيسان صنى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ‏وتنتج قوة 108 أحصنة، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان ‏وقود سعة 41 لترا، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.‏

وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ‏ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتميز باستهلاك وقود متوسط إلى اقتصادي، ‏حيث يبلغ المعدل الرسمي حوالي 6.9 لتر لكل 100 كم.‏

أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:‏

الفئة الأولى بسعر 645 ألف جنيه .‏

الفئة الثانية بسعر 690 ألف جنيه .‏

الفئة الثالثة بسعر 745 ألف جنيه .‏

الفئة الرابعة بسعر 765 ألف جنيه .‏

‏2- بروتون ساجا

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ‏وتنتج قوة 95 حصانا، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 ‏كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لترا، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، ‏ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك‎ .‎

وتأتي السيارة بروتون ساجا بفئة وحيدة بسعر 599.900 جنيه .‏

‏3- إم جي 5‏

وتحصل سيارة ام جى 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي ‏سي، وتنتج قوة 120 حصانا، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها ‏خزان وقود سعة 45 لترا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس ‏أوتوماتيك‎ ‎، ويبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 5.5 إلى 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.‏

أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:‏

الفئة الأولى بسعر 799 ألف جنيه .‏

الفئة الثانية بسعر 899 ألف جنيه .‏

‏4- شيفروليه أوبترا

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ‏وتنتج قوة 98 حصانا، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وبها عزم دوران 140 ‏نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك للبنزين ‏حوالي 7.3 إلى 8.4 لتر لكل 100 كم.‏

أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:‏

الفئة الأولى بسعر ‏699,900‏ جنيه .‏

الفئة الثانية بسعر 724,900 جنيه .‏

‏5- بايك يو 5 بلس

تستمد سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ‏وتنتج عزم دوران 142 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها قوة 111 ‏حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 5.9 ‏لتر لكل 100 كم.‏

أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:‏

الفئة الأولى بسعر ‏‏724,900‏‏ جنيه .‏

الفئة الثانية بسعر 769,900 جنيه .‏

الفئة الثالثة بسعر 854,900 جنيه .‏