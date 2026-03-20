الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

وحوش الاقتصادية.. 5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 ‏

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم  مرة ‏اخرى خلال اقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع ‏الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات ‏السيارات إلى 100 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان ‏كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية بأسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين.‏

خلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 .‏

‏1- نيسان صني

تستمد سيارة نيسان صنى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ‏وتنتج قوة 108 أحصنة، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان ‏وقود سعة 41 لترا، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.‏

وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ‏ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتميز باستهلاك وقود متوسط إلى اقتصادي، ‏حيث يبلغ المعدل الرسمي حوالي 6.9 لتر لكل 100 كم.‏

أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:‏

الفئة الأولى بسعر 645 ألف جنيه .‏

الفئة الثانية بسعر 690 ألف جنيه .‏

الفئة الثالثة بسعر 745 ألف جنيه .‏

الفئة الرابعة بسعر 765 ألف جنيه .‏

‏2- بروتون ساجا

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ‏وتنتج قوة 95 حصانا، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 ‏كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لترا، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، ‏ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك‎ .‎

وتأتي السيارة بروتون ساجا بفئة وحيدة بسعر 599.900 جنيه .‏

‏3- إم جي 5‏

وتحصل سيارة ام جى 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي ‏سي، وتنتج قوة 120 حصانا، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها ‏خزان وقود سعة 45 لترا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس ‏أوتوماتيك‎ ‎، ويبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 5.5 إلى 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.‏

أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:‏

الفئة الأولى بسعر 799 ألف جنيه .‏

الفئة الثانية بسعر 899 ألف جنيه .‏

‏4- شيفروليه أوبترا

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ‏وتنتج قوة 98 حصانا، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وبها عزم دوران 140 ‏نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك للبنزين ‏حوالي 7.3 إلى 8.4 لتر لكل 100 كم.‏

أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:‏

الفئة الأولى بسعر ‏699,900‏ جنيه .‏

الفئة الثانية بسعر 724,900 جنيه .‏

‏5- بايك يو 5 بلس

تستمد سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ‏وتنتج عزم دوران 142 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها قوة 111 ‏حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 5.9 ‏لتر لكل 100 كم.‏

أما عن سعر السيارة بسوق السيارات، فيأتى كالتالي:‏

الفئة الأولى بسعر ‏‏724,900‏‏ جنيه .‏

الفئة الثانية بسعر 769,900 جنيه .‏       

الفئة الثالثة بسعر 854,900 جنيه .‏       

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

حالة الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

ماني

صدمة جديدة.. الكاف يطالب ساديو ماني بإعادة جائزة أفضل لاعب بأمم أفريقيا

واتساب

هتتفاجئ إنك متعرفهاش.. 5 ميزات مخفية في واتساب محدش بيستخدمها

نادي الزمالك

الزمالك في العيد.. رحيل وشيك وعودة المصابين وصفقات سوبر في الطريق

ترشيحاتنا

أسعار أتوبيس النقل العام بالقاهرة بعد زيادة البنزين 2026

أسعار أتوبيس النقل العام بالقاهرة بعد زيادة البنزين 2026

كيف تتجنب حموضة المعدة في عيد الفطر؟.. 10 نصائح طبية للمساعدة

كيف تتجنب حموضة المعدة في عيد الفطر؟.. 10 نصائح طبية للمساعدة

نلبس صيفي ولا شتوي؟.. الأرصاد تكشف ملامح طقس عيد الفطر 2026

نلبس صيفي ولا شتوي؟.. الأرصاد تكشف ملامح طقس عيد الفطر 2026

تغيّرات في الشخصية تعتبر مؤشرا مبكرا على الخرف .. تظهر قبل فقدان الذاكرة بسنوات

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا

وحوش الاقتصادية.. 5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 ‏

سيارات موفرة
سيارات موفرة
سيارات موفرة

علامات تحذيرية لنقص البوتاسيوم .. معدن مهم يقلل خطر السكتة الدماغية بنسبة 20%

ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟
ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟
ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد