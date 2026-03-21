التصميم النهائي.. ظهور ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات بقوة 1000 حصان.. شاهد

أعلنت ريد بول رسميا عن التصميم النهائي لسيارتها الخارقة RB17، وهي واحدة من أكثر السيارات تطرفا على الإطلاق، والمخصصة للاستخدام على الحلبات فقط دون أي نية للقيادة على الطرق العامة.

تم تطوير هذا المشروع تحت إشراف المهندس الشهير Adrian Newey قبل انتقاله إلى Aston Martin، ليعكس خلاصة خبرته الطويلة في عالم الفورمولا 1، وتستهدف السيارة تقديم تجربة قيادة أقرب ما تكون إلى سيارات السباق، مع تركيز كامل على الأداء والديناميكا الهوائية.

من حيث التصميم، تعتمد RB17 على فلسفة متقدمة مستوحاة من سيارات مثل Aston Martin Valkyrie AMR Pro، لكنها تذهب إلى مستوى أكثر شراسة، في المقدمة يظهر سبليتر كاربوني ضخم يعزز القوة السفلية، مع مصابيح LED مدمجة تضيف لمسة تقنية رغم طبيعتها المخصصة للحلبات.

الجوانب تكشف عن فتحات تهوية مستوحاة مباشرة من سيارات الفورمولا 1، إلى جانب مرايا جانبية عملية، بينما يعلو السقف زعنفة أيروديناميكية كبيرة لتحسين الثبات عند السرعات العالية، أما في الخلف فتبرز الأجنحة الضخمة وأنفاق “فينتوري” العملاقة، مع نقل مخرج العادم إلى أعلى لتعزيز تدفق الهواء والكفاءة الإيروديناميكية.

ميكانيكيا، تعتمد RB17 على محرك V10 طبيعي السحب سعة 4.5 لتر من تطوير Cosworth، يولد قوة تصل إلى 1000 حصان، مع قدرة دوران تصل إلى 15,000 دورة في الدقيقة، ما يمنحها أداء استثنائيا يقترب بشكل كبير من سيارات الفورمولا 1.

بشكل عام لا تمثل RB17 مجرد سيارة، بل تجربة هندسية خالصة، صممت لتقديم أقصى درجات الأداء لعشاق السرعة على الحلبات، دون أي قيود تقليدية.