تحفة ميكانيكية نادرة.. بوجاتي تكشف عن فيرون FKP Hommage بقوة خارقة

أزاحت بوجاتي Bugatti الستار عن إصدار فريد يحمل اسم “Veyron FKP Hommage”، ضمن برنامجها الحصري للسيارات المصممة لمرة واحدة، في خطوة تمزج بين الإرث التاريخي وأقصى ما وصلت إليه تكنولوجيا الأداء.

جاء هذا المشروع تكريما لـ Ferdinand Karl Piëch، الشخصية التي لعبت الدور الأكبر في ولادة فيرون وإعادة إحياء بوجاتي في العصر الحديث، وبعد مرور عقدين على إطلاق فيرون، تؤكد الشركة أن هذا الطراز لم يكن مجرد سيارة سريعة؛ بل علامة فارقة أعادت تعريف عالم الهايبركار.

تعتمد النسخة الخاصة على تطوير متقدم لمحرك W16 الشهير رباعي الشحن التوربيني، والمستخدم في Bugatti Chiron Super Sport، حيث تصل قوته إلى 1578 حصانا، أي بزيادة كبيرة مقارنة بالقوة الأصلية لفيرون التي بلغت 1001 حصان، هذه القفزة تعكس حجم التطور الهندسي الذي وصلت إليه بوجاتي.

ولم تتوقف التعديلات عند المحرك، إذ حصلت السيارة على نظام تبريد محسن وناقل حركة معزز لتحمل القوة الهائلة. أما من ناحية التصميم، فحافظت على الخطوط الأيقونية لفيرون، مع تحديثات عصرية شملت شبكة أمامية أعرض ثلاثية الأبعاد مصنوعة من الألمنيوم المصقول، إلى جانب فتحات تهوية أكبر لتعزيز الأداء.

الهيكل الخارجي جاء بطلاء ثنائي اللون الأحمر والأسود مستوحى من النموذج الاختباري لعام 2003، مع استخدام ألياف الكربون المكشوفة في بعض الأجزاء، بالإضافة إلى عجلات أكبر وإطارات حديثة من Michelin.

في الداخل، تقدم السيارة مستوى غير مسبوق من الحرفية، مع استخدام الألمنيوم المشغول بدقة وأقمشة خاصة بدلا من الجلد التقليدي، إلى جانب ساعة فاخرة مدمجة من Audemars Piguet.