عودة فولجا للساحة.. كروس أوفر جديدة تعيد إحياء العلامة الروسية

أعلنت فولجا Volga عن عودتها إلى سوق السيارات عبر طراز جديد يحمل اسم Volga K50، في خطوة تهدف لإحياء واحدة من أشهر العلامات الروسية، والدخول بقوة في فئة الكروس أوفر التي تشهد منافسة متزايدة محليا وعالميا.

وبحسب التفاصيل الأولية، تنتمي السيارة الجديدة إلى الفئة D، وتأتي بأبعاد تمنحها حضورا قويا على الطريق، حيث يبلغ طولها نحو 4.77 متر، وعرضها 1.89 متر، مع قاعدة عجلات توفر مساحة داخلية مناسبة للرحلات العائلية والاستخدام اليومي، ومن المقرر طرح السيارة رسميا خلال صيف 2026.

تعتمد Volga K50 على محرك بنزين سعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 238 حصانا، مع نظام دفع رباعي يعزز من قدراتها على الطرق المختلفة، سواء داخل المدن أو على الطرق الوعرة نسبيا، كما ستحصل السيارة على سقف بانورامي واسع، يضيف إحساسا بالرحابة والراحة داخل المقصورة، إلى جانب تجهيزات حديثة متوقعة في أنظمة الترفيه والسلامة.

وسيتم تصنيع الطراز الجديد داخل مصنع الشركة في مدينة نيجني نوفجورود، والذي تم تحديثه ليواكب المعايير الحديثة، حيث يضم أكثر من 100 روبوت صناعي، بالإضافة إلى خطوط إنتاج متطورة تشمل عمليات اللحام والطلاء، ونظام رقابة جودة متعدد المراحل؛ لضمان مستوى تصنيع تنافسي.

ولا تقتصر خطط فولجا على هذا الطراز فقط؛ إذ تعمل الشركة على تطوير مجموعة سيارات جديدة تشمل سيدان من الفئة D باسم C40، إلى جانب طرازات كروس أوفر أخرى مثل K30 وK40، في إطار استراتيجية تهدف لتوسيع حضورها واستعادة مكانتها التاريخية في السوق.

تعكس هذه الخطوة طموح فولجا للعودة كلاعب مؤثر، مستفيدة من الطلب المتزايد على السيارات متعددة الاستخدامات، مع محاولة المزج بين الهوية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة.