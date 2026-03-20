مواصفات شيرى اى كيو 7 موديل 2026 الكهربائية .. صور

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى اى كيو 7 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى اى كيو 7 موديل 2026، وتنتمي اى كيو 7 لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه الكهربائية .

محرك شيرى اى كيو 7 موديل 2026

تحصل سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وبها قوة 211 حصان، وعزم دوران 285 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 520 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني .

مواصفات شيرى اى كيو 7 موديل 2026

زودت سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية .

بالاضافة إلي ان شيرى اى كيو 7 موديل 2026 بها، فتحة سقف بانوراما، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر شيرى اى كيو 7 موديل 2026

تباع سيارة شيرى اى كيو 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها إلي مليون و 599 ألف جنيه .