أخبار السيارات| أشهر 5 موديلات سيدان تقضي العيد بها.. تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على السوق.. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

بعد ارتفاع الأسعار .. أشهر 5 سيارات سيدان مستعملة تقضي العيد بيها

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع اسعار طرازاتهم مرة اخري خلال اقل من شهر و البعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته ، بعد وقوع الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع اسعار المحروقات.

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

بدأت ملامح التغير تظهر مجددا في سوق السيارات المصري بعد فترة من الاستقرار النسبي، وذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن والطاقة عالميا، بعد تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وهي عوامل ألقت بظلالها على الأسعار وحركة البيع داخل السوق.

قبل سفريات العيد.. كيف تتجنب المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار؟

مع اقتراب موسم إجازات عيد الفطر المبارك وزيادة رحلات السفر والتنقل بين المحافظات، تزداد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الطرق، خاصة في ظل التقلبات الجوية وهطول الأمطار التي قد تشكل خطرا حقيقيا على السائقين، فالقيادة في الأجواء الممطرة تتطلب حذرا مضاعفا واستعدادا مسبقا لتفادي الحوادث وضمان الوصول بأمان.

رسميا .. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

تستعد بي ام دبليو BMW لإطلاق جيل جديد كليا من سيارتها الأشهر، مع تقديم النسخة الكهربائية من الفئة الثالثة موديل 2027، والتي تمثل خطوة محورية في تحول العلامة الألمانية نحو المستقبل الكهربائي، مستفيدة من خبراتها منذ إطلاق BMW i3 قبل أكثر من عقد.

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

في عمر لا يتمكن فيه معظم الأطفال من إتقان المشي بثبات، بدأ الطفل الصيني شاو زييان رحلته مع عالم السرعة، ليصبح خلال سنوات قليلة واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة السيارات، في قصة استثنائية تجمع بين الشغف والدعم العائلي الكبير.

قبل العيد .. أسعار سكودا فيليشيا المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏