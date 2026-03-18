قبل سفريات العيد.. كيف تتجنب المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار؟

مع اقتراب موسم إجازات عيد الفطر المبارك وزيادة رحلات السفر والتنقل بين المحافظات، تزداد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الطرق، خاصة في ظل التقلبات الجوية وهطول الأمطار التي قد تشكل خطرا حقيقيا على السائقين، فالقيادة في الأجواء الممطرة تتطلب حذرا مضاعفا واستعدادا مسبقا لتفادي الحوادث وضمان الوصول بأمان.

في مقدمة النصائح الأساسية، تأتي ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين سيارتك والمركبات الأخرى، حيث تساعد هذه المسافة على منح السائق وقتا كافيا للتوقف بشكل آمن في حال حدوث أي طارئ أو تباطؤ مفاجئ في حركة المرور، خصوصا مع ازدحام الطرق خلال عطلة العيد.

كما يعد تخفيف السرعة من أهم عوامل الأمان، إذ تقلل السرعة المنخفضة من فرص فقدان السيطرة على السيارة، خاصة مع احتمالية حدوث الانزلاق المائي على الطرق السريعة، وهي ظاهرة خطيرة تنتج عن تجمع المياه بين الإطارات وسطح الطريق.

ومن الضروري أيضا استخدام الأنوار أثناء القيادة، حتى في أوقات النهار، حيث تسهم في تحسين الرؤية بشكل كبير، كما تساعد في تنبيه السائقين الاخرين بوجودك على الطريق، خصوصا في ظل الغيوم الكثيفة والأمطار.

وينصح بتجنب السير في الأودية أو مناطق تجمع السيول، خاصة في الوجهات الساحلية التي يقصدها الكثير من المواطنين خلال العيد، نظرا لخطورة ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ في تلك المناطق.

وقبل الانطلاق، يجب التأكد من فحص المساحات والإطارات، حيث تلعب كفاءة المساحات دورا مهما في الحفاظ على وضوح الرؤية، بينما تضمن الإطارات الجيدة تماسك السيارة على الطريق المبلل.

كما ينبغي تجنب الفرملة المفاجئة، لأنها قد تؤدي إلى انزلاق السيارة وفقدان السيطرة عليها، خاصة على الطرق الزلقة، لذا يفضل التهدئة التدريجية عند التوقف.

وأخيرا، تبقى متابعة تنبيهات هيئة الأرصاد الجوية خطوة أساسية قبل السفر، حيث توفر معلومات دقيقة حول حالة الطقس، ما يساعد في اختيار التوقيت والوجهة المناسبة لرحلات العيد بأمان.