رينو سانديرو ستيب واى سعرها 600 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019 ، وتنتمي سانديرو ستيب واى لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019 الخارجية

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019

تظهر سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها قطبان علي السقف لحميل الأمتعة .

محرك رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019

تحصل سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 580 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019 الداخلية

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019

زودت مقصورة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019

تتوافر سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .