سعر ومواصفات اينيوس جرينادير 2026 في السعودية

تعد سيارة إينيوس جرينادير 2026 واحدة من أحدث طرازات الـ SUV المقدمة في السوق السعودي، حيث تجمع بين قدرات التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب الأداء الرياضي، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات.

أبعاد اينيوس جرينادير والتصميم

يبلغ طول السيارة نحو 4.9 متر، مع عرض يقارب 1.93 متر وارتفاع يتجاوز مترين، كما تأتي قاعدة العجلات بطول يقارب 2.92 متر، مع خلوص أرضي يصل إلى 264 ملم، وتستند إلى عجلات بقياس 18 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، مع منظومة إضاءة تعتمد بالكامل على تقنية LED في الأمام والخلف.

محرك اينيوس جرينادير 2026

تعتمد جرينادير على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، يولد قوة تبلغ 282 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع رباعي، وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود نحو 9.2 كيلومتر لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 90 لترًا.

أنظمة أمان وتجهيزات اينيوس جرينادير

تزود السيارة بحزمة من تجهيزات السلامة حيث تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب أنظمة التحكم في الثبات والجر، كما تتوفر تقنيات مساعدة مثل التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ونظام التنبيه عند مغادرة المسار، إضافة إلى مراقبة انتباه السائق، وتدعم هذه المنظومة حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية.

تركز المقصورة على توفير بيئة عملية حيث تأتي المقاعد الأمامية بخاصية التدفئة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم في الأنظمة المختلفة، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات لعرض البيانات الأساسية، كما يتوفر نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع إضاءة داخلية محيطية.

أسعار اينيوس جرينادير 2026 في السوق السعودي

تتوفر السيارة في السعودية بسعر يبدأ من 358 ألف ريال ويصل إلى 404 آلاف ريال.