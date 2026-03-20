انفينيتي QX65 مونوجراف تظهر لأول مرة

أعلنت شركة انفينيتي عن طرازها الجديد انفينيتي QX65 مونوجراف، وتنتمي QX65 لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وهي مبنية على منصة دفع خلفي من نيسان، تجمع بين روح الكوبيه ورشاقة القيادة .

محرك انفينيتي QX65 مونوجراف

تحصل سيارة انفينيتي QX65 مونوجراف علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 2687 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات انفينيتي QX65 مونوجراف

زودت سيارة انفينيتي QX65 مونوجراف بالعديد من المميزات من ضمنها، يوجد في الجانبين خط سقفي منحني مميز جعل الـ FX أيقونة، والسيارة الجديدة مبنية على أساس QX60 بمحرك عرضي، وبها شبكة أمامية ضخمة بقضبان عمودية تذكرنا بتصاميم QX60 وQX80 الجديدة، وبها مصابيح ممتدة بعرض الواجهة الأمامية والخلفية.

ويوجد بـ سيارة انفينيتي QX65 مونوجراف إضاءة نهارية كـ عيون السيارة، وتم إخفاء المصابيح الرئيسية داخل جزء مظلم أسفل الصداد ، وبها عجلات مقاس 22 بوصه تعزز شخصية السيارة، مع طلاء بنفسجي مطفي جذاب.

تعتمد سيارة انفينيتي QX65 مونوجراف على سقف منحدر يقتطع الصف الثالث، لتصبح سيارة رياضية بصفين فقط تنافس مباشرة أودي Q8 وبي إم دبليو X6 ومرسيدس GLE كوبيه.

تاريخ شركة انفينيتي في صناعة السيارات

تأسست إنفينيتي في عام 1989 كذراع السيارات الفاخرة لشركة نيسان اليابانية، بهدف منافسة العلامات الفاخرة الأمريكية والأوروبية، وانطلقت رسمياً من أمريكا الشمالية بطرازي Q45 وM30، مركزة على التصميم الموجه للسائق والأداء العالي.

وتطورت عبر العقود لتشمل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة (QX) وسيارات السيدان الكوبيه (Q) المتطورة، مستخدمة تقنيات مبتكرة، ويمثل شعار إنفينيتي خطين يمتدان نحو الأفق، مما يرمز إلى الطريق، كما يلمح إلى جبل فوجي الياباني، مما يعكس أصول الشركة اليابانية العريقة.