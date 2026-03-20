سعر بولستار 3 الجديدة 2026 في السعودية

أعلنت شركة بولستار عن طرازها الجديد بولستار 3 موديل 2026، وتنتمي 3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، أودي Q6 e-tron وبي إم دبليو iX ومرسيدس EQE .

مواصفات بولستار 3 موديل 2026

زودت سيارة بولستار 3 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جناح أمامي مدمج في غطاء المحرك، وبها مصابيح أمامية بتصميم مطرقة ثور المتطور، وبها قاعدة عجلات تقترب من 3 متر، وبها شاشة مركزية مقاس 14.5 بوصة، وبها نظام صوتي من Bowers & Wilkins مكونه من 25 مكبر صوت، وبها بنية تقنية متطورة بجهد 800 فولت في الموديلات الحديثة .

محرك بولستار 3 موديل 2026

تستمد سيارة بولستار 3 موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي، ويمكنها قطع مدى يصل إلى 603 كم/ساعة، وبها قوة 537 حصان، وتتسارع من وضع السكون إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية فقط.

وتستخدم السيارة نظام قوابض ميكانيكية لتوزيع القوة بين العجلات الخلفية، مما يعطي السائق شعور بالرشاقة يتفوق على وزن السيارة الكبير، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بولستار 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بولستار 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 310 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بولستار 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 438 ألف ريال سعودي .

تاريخ بولستار في صناعة السيارات

تاريخ بولستار في صناعة السيارات هو قصة تحول من شريك رياضي لفولفو ، وتأسست عام 1996 إلى علامة تجارية سويدية مستقلة رائدة للسيارات الكهربائية عالية الأداء منذ عام 2017، مملوكة لفولفو و"جيلي".

ركزت في البداية على سيارات السباق والأداء العالي، وتحولت كلياً لإنتاج سيارات كهربائية من ضمنها، Polestar 1 و2 و3 و4 وتركز على التصميم والاستدامة .