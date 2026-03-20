بعد صلاة عيد الفطر.. الملائكة تبشر المصلين بـ3 أرزاق في الدنيا
غير مستقر.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة طقس أول وثاني أيام العيد
خلال صلاة العيد.. احتجاجات في أكبر مسجد بأستراليا ضد دعم الحكومة لإسرائيل
كل عام وأنت يا قائد نهضتنا في خير وعز.. رسالة من إمام الفتاح العليم للرئيس السيسي
بحضور الرئيس السيسي.. خطيب العيد: الانشغال بالجهل والخصومات يعطل مسيرة النجاح
هجمات بمسيرات تستهدف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت وتشعل حريقا
الفسيخ ليس للجميع.. 7 حالات ممنوعة تماما
استعدادا لإجازة عيد الفطر.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة
كم وصل سعر الدولار في البنوك بأول أيام عيد الفطر..تفاصيل
حكم استخدام الألعاب النارية والمفرقعات فرحا بالعيد.. الأزهر يجيب
غارة إسرائيلية على طهران تزامنا مع عيد رأس السنة الفارسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر بولستار 3 الجديدة 2026 في السعودية

بولستار 3 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بولستار عن طرازها الجديد بولستار 3 موديل 2026، وتنتمي 3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، أودي Q6 e-tron وبي إم دبليو iX ومرسيدس EQE .

مواصفات بولستار 3 موديل 2026

زودت سيارة بولستار 3 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جناح أمامي مدمج في غطاء المحرك، وبها مصابيح أمامية بتصميم مطرقة ثور المتطور، وبها قاعدة عجلات تقترب من 3 متر، وبها شاشة مركزية مقاس 14.5 بوصة، وبها نظام صوتي من Bowers & Wilkins مكونه من 25 مكبر صوت، وبها بنية تقنية متطورة بجهد 800 فولت في الموديلات الحديثة .

محرك بولستار 3 موديل 2026

تستمد سيارة بولستار 3 موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي، ويمكنها قطع مدى يصل إلى 603 كم/ساعة، وبها قوة 537 حصان، وتتسارع من وضع السكون إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية فقط.

وتستخدم السيارة نظام قوابض ميكانيكية لتوزيع القوة بين العجلات الخلفية، مما يعطي السائق شعور بالرشاقة يتفوق على وزن السيارة الكبير، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بولستار 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بولستار 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 310 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بولستار 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 438 ألف ريال سعودي .

تاريخ بولستار في صناعة السيارات

تاريخ بولستار في صناعة السيارات هو قصة تحول من شريك رياضي لفولفو ، وتأسست عام 1996 إلى علامة تجارية سويدية مستقلة رائدة للسيارات الكهربائية عالية الأداء منذ عام 2017، مملوكة لفولفو و"جيلي".

 

ركزت في البداية على سيارات السباق والأداء العالي، وتحولت كلياً لإنتاج سيارات كهربائية من ضمنها، Polestar 1 و2 و3 و4 وتركز على التصميم والاستدامة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

الأهلي

5 نجوم يرفعون شعار الرحيل عن الأهلي بسبب قلة المشاركة والخلافات المالية

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها

وزارة الداخلية

مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

"كل يوم سؤال" من القاهرة للأقصر وجنوب سيناء

صورة موضوعية

من الألم إلى الأمل.. قصة كفاح أم مثالية بالبحر الأحمر تهزم قسوة الظروف

رجاء شوقي

“ربنا عوضني”.. أم مثالية بالأقصر تروي لحظة التكريم المؤثرة

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم

يصيب الملايين.. أسباب وطرق الوقاية من شلل النوم

شلل النوم
شلل النوم
شلل النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد