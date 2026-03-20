شاهد| زيكر 009 الميني فان المحدثة

كشفت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر 009 ، وتنتمي 009 لفئة السيارات الميني فان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعد زيكر 009 سيارة كهربائية فاخرة تابعة لمجموعة جيلي (Geely)، وطرحت لأول مرة عام 2023 وحصلت على نسخة محدثة في 2024، والان تحصل على نسخة جديدة قادمة.

أبعاد زيكر 009 الميني فان

تأتى سيارة زيكر 009 الميني فان بطول 5217 مم، وعرض 2024 مم، وارتفاع 1812 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3205 مم .

مواصفات زيكر 009 الميني فان

ظهرت سيارة زيكر 009 الميني فان بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي كبير مطلي بالكروم، ووحدات إضاءة نهارية مميزة، وبها أبواب خلفية منزلقة كهربائياً، وبها مستشعر LiDAR مثبت على السقف، وبيها عجلات مقاس 19 بوصه .

محرك زيكر 009 الميني فان

تحصل سيارة زيكر 009 الميني فان علي قوتها من نظام جهد عالي 900 فولت، وتساعد هذه التقنية البطارية على تفريغ الطاقة بكفاءة أعلى لتزويد المحركات الكهربائية بطاقة أكبر، وتنتج 912 حصان، وبها محرك كهربائي أمامي بقوة 416 حصان، ومحرك خلفي بقوة 496 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 220 كم/ساعة، كما يتيح نظام 900 فولت الوصول إلى معدلات شحن تصل إلى 12C، ما يتيح شحن البطارية من 10 إلى 80% في مدة 7 دقائق .

تاريخ شركة زيكر في صناعة السيارات

تأسست شركة زيكر (Zeekr) في مارس 2021 كعلامة تجارية فاخرة للسيارات الكهربائية تابعة لمجموعة جيلي القابضة (Geely) المتخصصة في المركبات الكهربائية الذكية المعتمدة على منصة SEA.

حققت الشركة نمو سريع وأطلقت أول طرازاتها (زيكر 001) في 2021، وتوسعت عالمياً بتقديم سيارات 009 وX و007، معتمدة على البحث والتطوير المتقدم لمنافسة شركات مثل تسلا.