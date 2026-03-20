مرسيدس الفئة C الكهربائية 2026 | صور

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي الفئة C لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتجمع بين عراقة الماضي وثورة المستقبل الكهربائي .

مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية

مواصفات مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي مستمد من الفئة S، ، وبها غطاء محرك طويل علي شكل السيدان التقليدي، وبها شبك أمامي مضيء مكون من مئات مصابيح LED الذي يمنح السيارة حضور ليليا، وبها شاشة عملاقة تمتد على كامل عرض لوحة القيادة.

مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية بها، تطعيمات ألياف الكربون، وإضاءة محيطية تفاعلية، وعزل صوتي في مرسيدس الفئة C الكهربائية وصل لمستويات غير مسبوقة وتم إلغاء ضجيج الرياح والمحركات تماماً .

محرك مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية

تحصل سيارة مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية علي قوتها من منصة MB.EA المتطورة بجهد 800 فولت، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 20 دقيقة فقط.

مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية

تعمل مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية بمحركين كهربائيين يوفران نظام دفع رباعي بقوة 482 حصان، وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة ثنائي السرعات لتحسين الكفاءة عند السرعات العالية، وبها نظام توجيه للعجلات الخلفية بزاوية 4.5 درجة .

مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية

ويوجد بـ سيارة مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية بطارية سعة 94.5 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 724 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

سجل كارل بنز براءة اختراع أول سيارة تعمل بمحرك غازي، لتكون أول سيارة في العالم من مرسيدس-بنز ، وفي عام 1901 تم ولادة اسم مرسيدس، وأنتجت شركة دايملر سيارة "مرسيدس 35 hp" بتصميم ثوري، وسميت باسم ابنة رائد الأعمال إميل جيلينيك.

مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية

وفي عام 1926 اندمجت شركة "بنز وشركاؤه" مع "دايملر-موتورين-جيزيلشافت" لتشكل شركة دايملر-بنز، وتطرح السيارات تحت علامة "مرسيدس-بنز" .