قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علامات الجودة (قبل الشراء).. كيف تختار "الرنجة" الآمنة لعيد الفطر؟
شرطة نسائية لمنع التحرش.. خطة محكمة لتأمين احتفالات عيد الفطر
ماذا يحدث في أول أيام عيد الفطر؟.. 5 مشاهد عجيبة بين السماء والأرض
أسعار الذهب أول يوم عيد الفطر.. الحق بيع
زكاة الفطر.. ما حكم تأخير إخراجها لعذر؟.. الإفتاء تجيب
مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ببني سويف
الحرس الثوري يعلن شن غارات على أهداف في القدس وحيفا وقاعدة الظفرة
الحرس الثوري الإيراني: نواصل إنتاج الصواريخ خلال الحرب ولا يوجد نقص في المخزون
النقل تعلن دخول محطة المشير طنطاوي بالأتوبيس الترددي الخدمة أمام المواطنين
النقل العام: الدفع بأتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر
32 مصابا و3 وفيات.. الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مول دمياط
التنمية المحلية تعلن الطوارئ في عيد الفطر.. رقابة مشددة وتوفير السلع وتعزيزات لفرق الإنقاذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس الفئة C الكهربائية 2026 | صور

مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية
مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي الفئة C لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتجمع بين عراقة الماضي وثورة المستقبل الكهربائي .

مواصفات مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي مستمد من الفئة S، ، وبها غطاء محرك طويل علي شكل السيدان التقليدي، وبها شبك أمامي مضيء مكون من مئات مصابيح LED الذي يمنح السيارة حضور ليليا، وبها شاشة عملاقة تمتد على كامل عرض لوحة القيادة.

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية بها، تطعيمات ألياف الكربون، وإضاءة محيطية تفاعلية، وعزل صوتي في مرسيدس الفئة C الكهربائية وصل لمستويات غير مسبوقة وتم إلغاء ضجيج الرياح والمحركات تماماً .

محرك مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية

تحصل سيارة مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية علي قوتها من منصة MB.EA المتطورة بجهد 800 فولت، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 20 دقيقة فقط.

تعمل مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية بمحركين كهربائيين يوفران نظام دفع رباعي بقوة  482 حصان، وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة ثنائي السرعات لتحسين الكفاءة عند السرعات العالية، وبها نظام توجيه للعجلات الخلفية بزاوية 4.5 درجة .

ويوجد بـ سيارة مرسيدس الفئة C موديل 2026 الكهربائية بطارية سعة 94.5 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 724 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

سجل كارل بنز براءة اختراع أول سيارة تعمل بمحرك غازي، لتكون أول سيارة في العالم من مرسيدس-بنز ، وفي عام 1901 تم ولادة اسم مرسيدس، وأنتجت شركة دايملر سيارة "مرسيدس 35 hp" بتصميم ثوري، وسميت باسم ابنة رائد الأعمال إميل جيلينيك.

وفي عام 1926 اندمجت شركة "بنز وشركاؤه" مع "دايملر-موتورين-جيزيلشافت" لتشكل شركة دايملر-بنز، وتطرح السيارات تحت علامة "مرسيدس-بنز"  .

صلاة العيد
شريف سلامة ونيللى كريم
المزيد