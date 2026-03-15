سعر تويوتا GR ياريس 2026 في السعودية

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا GR ياريس موديل 2026 ، وتنتمي GR لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتظهر بتصميم جذاب وأنيق .

تويوتا GR ياريس موديل 2026

مواصفات تويوتا GR ياريس موديل 2026

زودت سيارة تويوتا GR ياريس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة مطورة كلياً تشبه تلك الموجودة في السيارات الخارقة مثل فيراري، وتم استبدال الشعار المعتاد بشعار GR البارز، وتم تقليل قطر عجلة القيادة وإعادة تشكيل المقابض لتسمح بحرية أكبر في الحركة أثناء المناورات الضيقه.

تويوتا GR ياريس موديل 2026

بالاضافة إلي انه تم ايضا إعادة تموضع أدوات التحكم في ياريس موديل 2026 لتصبح منفصلة ومضاءة، مما يسهل الوصول إليها عند القيادة العنيفة ليلاً علي الطرق المتعرجة، وبها جنوط BBS مصنوعة من الألمنيوم المشكل مقاس 18 بوصة لتقليل الوزن غير المدعوم، وتم تحسين خصائص امتصاص الصدمات الأمامية والخلفية لتعزيز الثبات في كل كم/ساعة .

محرك تويوتا GR ياريس موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا GR ياريس موديل 2026 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 304 حصان، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بنظام GR-Four الدفع الرباعي .

تويوتا GR ياريس موديل 2026

سعر تويوتا GR ياريس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا GR ياريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 85 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا GR ياريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 139 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تويوتا GR ياريس موديل 2026

تأسست تويوتا موتور عام 1937 على يد كيشيرو تويودا متحولة بعد ذلك من صناعة النسيج إلى ريادة عالمية في السيارات، وبدأت بأول طراز AA عام 1936، وتجاوزت تحديات الحرب لتطور "نظام إنتاج تويوتا" (TPS) القائم على الكفاءة والجودة، واليوم هي أول مصنع ينتج أكثر من 10 ملايين سيارة سنوياً منذ عام 2012.