كل ما تريد معرفته عن لامبورجيني تيميراريو.. لمحبي السوبر كارز

تنتمي لامبورجيني تيميراريو إلى فئة السوبر كارز الخارقة، حيث تُصنف ضمن السيارات الأعلى أداءً على مستوى العالم، بفضل منظومة هجينة تجمع بين القوة الكبيرة والتقنيات المتقدمة، إلى جانب التصميم الرياضي الذي يمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

أبعاد لامبورجيني تيميراريو

تعتمد السيارة على هيكل منخفض يركز على تحسين الديناميكا الهوائية، حيث يبلغ طولها 4,706 مم، مع عرض يصل إلى 1,996 مم وارتفاع لا يتجاوز 1,201 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,658 مم، ويبلغ وزن السيارة 1,690 كجم، كما تعتمد على عجلات أمامية بقياس 20 بوصة وخلفية 21 بوصة.

لامبورجيني تيميراريو

محرك لامبورجيني تيميراريو

تعتمد تيميراريو على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر ومنظومة كهربائية داعمة، وتبلغ قوة المحرك التقليدي 800 حصان، بينما تصل القوة الإجمالية للنظام إلى 920 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 730 نيوتن متر، ويتم نقل هذه القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات إلى نظام دفع كلي.

أداء وتسارع لامبورجيني تيميراريو

تستطيع السيارة لامبورجيني تيميراريو التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.7 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 343 كم/س، وعلى الرغم من اعتمادها على نظام هجين، فإن مدى القيادة الكهربائي يظل محدودًا عند نحو 3.5 كيلومتر.

لامبورجيني تيميراريو

مقصورة وتجهيزات لامبورجيني تيميراريو

تضم لامبورجيني تيميراريو مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في العديد من الأنظمة، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مكيف هواء أوتوماتيك، بالإضافة إلى وجود كاميرا للمتابعة، ومستشعرات حركة.

لامبورجيني تيميراريو

وتحتوي لامبورجيني تيميراريو على مكابح مانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر تقنيات مساعدة مثل مراقبة النقاط العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، ونظام تثبيت السرعة.