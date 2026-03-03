تقارب 1000 حصانًا.. لامبورجيني Urus في أحدث تعديل | صور

كشفت برابوس الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أحدث أعمالها التي تستمد على أيقونة لامبورجيني الرياضية، وتحديدًا النسخة اوروس، والتي تعد من أبرز سيارات الـ SUV الفاخرة.

وحصلت السيارة لامبوريجيني أوروس على حزمة عالية الأداء من التقنيات، بالإضافة إلى لمسات خارجية تجمع بين التفرد والطابع العصري، إلى جانب ترقيات جديدة تتعلق بالأداء الفني، حيث ارتفعت قوة المحرك بقدرة 100 حصانًا.

لامبوريجيني أوروس

محرك لامبوريجيني أوروس المعدلة

حصلت السيارة لامبوريجيني أوروس على محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 662 كيلووات أي ما يعادل 900 حصانًا، بينما جاءت المنظومة الهجينة بدون أي تغيرات.

لامبوريجيني أوروس

أداء وتسارع لامبوريجيني أوروس

تعمل السيارة لامبوريجيني أوروس بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 312 كيلومتر في الساعة، وتستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 3.2 ثانية فقط، للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

لامبوريجيني أوروس

تجهيزات ومقصورة لامبوريجيني أوروس من برابوس

حصلت السيارة لامبوريجيني أوروس على مقصورة تتسم بالفخامة مع اللون الأخضر النعناعي، حيث شملت تجاليد تتضمن المقاعد والكونسول، بالإضافة إلى لمسات مميزة في الأرضيات، إلى جانب التجهيزات التقنية الأساسية، التي تتضمن شاشة عرض الوسائط والمساعدة، وعجلة القيادة المتعددة الاستخدام والتي شملت تجاليد اللون الأخضر، مع نظام صوتي ترفيهي مميز ومكيف هواء أوتوماتيك.

لامبوريجيني أوروس

تصميم السيارة لامبوريجيني أوروس المعدلة

دعمت السيارة لامبوريجيني أوروس بإطارات مقاس 24 بوصة، مع طلاء خارجي بنفس السمة الداخلية، بالإضافة إلى الملامح الرياضية والتي تتضمن المصابيح الأمامية العدوانية المدعومة بإضاءة LED،إلى جانب مصد أمامي معدل، تم دعمه بفتحات هوائية، وزيادات جانبية أعلى منطقة العجلات تعزز من المظهر الرياضي الخاص بهذه النسخة المعدلة.