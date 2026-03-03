قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الهجوم الإيراني.. السفارة الأمريكية بالكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
لطلاب 3 ثانوي|حمل الآن نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة في 6 مواد
تصعيد صباحي جديد.. حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقارب 1000 حصانًا.. لامبورجيني Urus في أحدث تعديل | صور

لامبوريجيني أوروس
لامبوريجيني أوروس
صبري طلبه

كشفت برابوس الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أحدث أعمالها التي تستمد على أيقونة لامبورجيني الرياضية، وتحديدًا النسخة اوروس، والتي تعد من أبرز سيارات الـ SUV الفاخرة.

وحصلت السيارة لامبوريجيني أوروس على حزمة عالية الأداء من التقنيات، بالإضافة إلى لمسات خارجية تجمع بين التفرد والطابع العصري، إلى جانب ترقيات جديدة تتعلق بالأداء الفني، حيث ارتفعت قوة المحرك بقدرة 100 حصانًا.

لامبوريجيني أوروس

محرك لامبوريجيني أوروس المعدلة 

حصلت السيارة لامبوريجيني أوروس على محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 662 كيلووات أي ما يعادل 900 حصانًا، بينما جاءت المنظومة الهجينة بدون أي تغيرات.

لامبوريجيني أوروس

أداء وتسارع لامبوريجيني أوروس

تعمل السيارة لامبوريجيني أوروس بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 312 كيلومتر في الساعة، وتستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 3.2 ثانية فقط، للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

لامبوريجيني أوروس

تجهيزات ومقصورة لامبوريجيني أوروس من برابوس

حصلت السيارة لامبوريجيني أوروس على مقصورة تتسم بالفخامة مع اللون الأخضر النعناعي، حيث شملت تجاليد تتضمن المقاعد والكونسول، بالإضافة إلى لمسات مميزة في الأرضيات، إلى جانب التجهيزات التقنية الأساسية، التي تتضمن شاشة عرض الوسائط والمساعدة، وعجلة القيادة المتعددة الاستخدام والتي شملت تجاليد اللون الأخضر، مع نظام صوتي ترفيهي مميز ومكيف هواء أوتوماتيك.

لامبوريجيني أوروس

تصميم السيارة لامبوريجيني أوروس المعدلة 

دعمت السيارة لامبوريجيني أوروس بإطارات مقاس 24 بوصة، مع طلاء خارجي بنفس السمة الداخلية، بالإضافة إلى الملامح الرياضية والتي تتضمن المصابيح الأمامية العدوانية المدعومة بإضاءة LED،إلى جانب مصد أمامي معدل، تم دعمه بفتحات هوائية، وزيادات جانبية أعلى منطقة العجلات تعزز من المظهر الرياضي الخاص بهذه النسخة المعدلة.

برابوس لامبورجيني لامبوريجيني أوروس لامبوريجيني أوروس المعدلة لامبوريجيني أوروس برابوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

ترشيحاتنا

إسرائيل وايران

خبير عسكري: الرهان على إسقاط النظام الإيراني فشل والحرب لن تتجاوز 12 يوما

نشات الديهي

الديهي: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر محمية بإرادة شعبها وقوة مؤسساتها

ترامب وخامنئي

أستاذ علوم سياسية: نجاح الضربات الأمريكية الإسرائيلية في إيران يكشف عن اختراق استخباراتي مؤثر

بالصور

طبق جانبي على السفرة.. كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار
كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار
كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

تاتا موتورز
تاتا موتورز
تاتا موتورز

سعر بيجو 206 موديل 2001 المستعملة

بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد