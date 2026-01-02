قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتقام الصديق.. صبي يصور زميله عاريا وينشر الفيديو لاتهامه بالشـ.ـذوذ
انخفاض القيمة التسويقية لنجوم الدوري الإنجليزي.. ما موقف محمد صلاح؟
ممداني في حفل التنصيب: لن يواجه الفلسطينيون في نيويورك سياسات الاستبعاد
بعد وفاة نيفين القاضي.. تحذير: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم
عمدة نيويورك الجديد يرفع الحظر على مقاطعة إسرائيل
بعد انفصال المشاهير.. كيف يدوم الزواج مدى الحياة؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع
بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق
النقل تحسم الجدل: لا نية لزيادة سعر تذكرة المترو والفكة تتوافر بكميات كافية
النقل تكشف حقيقة زيادة سعر تذكرة المترو من 8 إلي 10 جنيهات| بيان عاجل
أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 1000 حصانًا.. مرسيدس AMG GT 63 S E بتعديل خارق من برابوس

 Rocket 1000
 Rocket 1000
صبري طلبه

تواصل برابوس الألمانية من تعزيز تواجدها في مجال تعديل السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن أحدث إصداراتها التي تستند على النسخة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance، ولكن تحت لقب جديد وهو Rocket 1000.

تأتي السيارة Rocket 1000 بمحرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، مقترن بمحرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1000 حصانًا، و1820 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 316 كيلومتر في الساعة.

سيارة Rocket 1000 

تصميم السيارة Rocket 1000 بعد تعديلات برابوس

حصلت  Rocket 1000على شبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية بشكل طولي يتوسطها شعار برابوس، بالإضافة إلى شبكات أخرى سفلية، وصادم أمامي معاد تصميمه بشكا أكثر رياضية، وعتبات جانبية تتناسب مع المفهوم الخاص بالسيارة، وغطاء محرك بمظهر رياضي، بينما ترتكز على جنوط خماسية الأضلاع باللون الأسود، وسبويلر خلفي يعزز من الطباع الديناميكي.

تجهيزات Rocket 1000

تأتي السيارة Rocket 1000 بفتحة سقف خارجية قياسية، بالإضافة إلى مقاعد مغطاة بالجلد، بنقوش مميزة وشعارات برابوس، إلى جانب لمسات داخلية زرقاء وجلود فاخرة، مع دعامات جانبية، وباقة من وسائل التحكم والرفاهية القياسية أو المعدلة.

سيارة Rocket 1000 

وتضم السيارة Rocket 1000 باقة من تقنيات الحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى حساسات ركن، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا، نظام صوتي ترفيهي داخلي متعدد المكبرات، شاشة عرض تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكي ابل كار بلاي واندرويد، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة تكيفي، مكيف هواء أوتوماتيك.

برابوس Rocket 1000

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

منحة عيد الميلاد

1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

المتوفين

ماتا اختناقا.. مصرع أب ونجله والعثور على جثتيهما داخل السيارة

دقيق

التحفظ على 15 طن دقيق مدعم بمختلف المحافظات قبل بيعها بالسوق السوداء

متهمين

حبس عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

