بقوة 1000 حصانًا.. مرسيدس AMG GT 63 S E بتعديل خارق من برابوس

تواصل برابوس الألمانية من تعزيز تواجدها في مجال تعديل السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن أحدث إصداراتها التي تستند على النسخة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance، ولكن تحت لقب جديد وهو Rocket 1000.

تأتي السيارة Rocket 1000 بمحرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، مقترن بمحرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1000 حصانًا، و1820 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 316 كيلومتر في الساعة.

سيارة Rocket 1000

تصميم السيارة Rocket 1000 بعد تعديلات برابوس

حصلت Rocket 1000على شبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية بشكل طولي يتوسطها شعار برابوس، بالإضافة إلى شبكات أخرى سفلية، وصادم أمامي معاد تصميمه بشكا أكثر رياضية، وعتبات جانبية تتناسب مع المفهوم الخاص بالسيارة، وغطاء محرك بمظهر رياضي، بينما ترتكز على جنوط خماسية الأضلاع باللون الأسود، وسبويلر خلفي يعزز من الطباع الديناميكي.

تجهيزات Rocket 1000

تأتي السيارة Rocket 1000 بفتحة سقف خارجية قياسية، بالإضافة إلى مقاعد مغطاة بالجلد، بنقوش مميزة وشعارات برابوس، إلى جانب لمسات داخلية زرقاء وجلود فاخرة، مع دعامات جانبية، وباقة من وسائل التحكم والرفاهية القياسية أو المعدلة.

سيارة Rocket 1000

وتضم السيارة Rocket 1000 باقة من تقنيات الحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى حساسات ركن، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا، نظام صوتي ترفيهي داخلي متعدد المكبرات، شاشة عرض تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكي ابل كار بلاي واندرويد، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة تكيفي، مكيف هواء أوتوماتيك.