الكشف عن Rocket GTC DEEP RED الخارقة.. بهذا السعر

تعزز برابوس رائدة تعديل السيارات، من تواجدها بين محبي علامة مرسيدس، بعد أن أضافت لمساتها الساحرة للنسخة الشهيرة AMG SL 63 S، ولكنها أصبحت تحمل اللقب الجديد Rocket GTC DEEP RED، وذلك بعد حصولها على باقة من الترقيات.

الأداء الفني لسيارة Rocket GTC DEEP RED

تعتمد سيارة Rocket GTC DEEP RED على محرك مرسيدس AMG SL 63 S صاحب الـ 8 اسطوانات، ولكن اصبحت القوة الإجمالية تعادل 985 حصانًا، بينما ارتفع العزم الأقصى للدوران إلى 1.817 نيوتن متر، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية.

سيارة Rocket GTC DEEP RED

سيارة Rocket GTC DEEP RED وتسارع مذهل

تصل السرعة القصوى للسيارة Rocket GTC DEEP RED بعد التعديلات إلى 317 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.6 ثانية فقط.

سيارة Rocket GTC DEEP RED

تصميم مميز وتجهيزات فاخرة

اعتمدت برابوس على لمسات فاخرة لكي تظهر بها Rocket GTC DEEP RED، بداية من المقاعد الجلدية المميزة وطريقة التفصيل، إضافة إلى فرش الأرضية ومن الأجناب وعجلة القيادة، وصولاً إلى اللمسات المصنوعة من الكربون فايبر والتي أضافت طابعا مميزا للمقصورة.

سيارة Rocket GTC DEEP RED

وجاءت Rocket GTC DEEP RED من الخارج بطلاء لامع، مع جنوط رياضية، وإطلالة السقف المكشوف المميزة، هيكل مصنوع من ألياف الكربون، صادم أمامي يتسم بالطابع الرياضي، إضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية، نظام عادم رباعي.

سيارة Rocket GTC DEEP RED

سعر سيارة برابوس Rocket GTC DEEP RED

تقدر قيمة السيارة Rocket GTC DEEP RED بعد ترقيات برابوس، بحوالي 810 آلاف دولار أمريكي.