بالصور

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
عزة عاطف

شهد معرض بيبل بيتش كونكور ديليجانس في كاليفورنيا عرضًا مميزًا من شركة فورد، حيث كشفت عن نسخة تجريبية من برونكو رودستر، احتفاءً بمرور 60 عامًا على إطلاق الطراز الأصلي عام 1966. 

جاءت السيارة لتعيد إلى الأذهان الطراز المكشوف الشهير U13 رودستر الذي عُرف بروحه المغامرة على الطرق الوعرة.

تصميم فورد برونكو

اعتمدت النسخة التجريبية على مزيج متقن من عناصر كلاسيكية وأخرى حديثة، أبرزها نظام الطلاء المستوحى من السيارة الأصلية، وعجلات Fifteen52، والمصدات الفضية الأمامية والخلفية. 

كما حملت السيارة شعار فورد الأحمر الكلاسيكي، في حين جاءت الرفارف الخلفية بلون أحمر داكن يمنحها طابعًا فريدًا.

حافظت فورد على الطابع البسيط للمقصورة الداخلية، إذ جاءت لوحة القيادة ونفق ناقل الحركة ومقابض التحكم مطلية باللون الأبيض بالكامل، مع مقاعد فضية تضيف لمسة عصرية. 

أما في الخلف، فبرزت العجلة الاحتياطية المثبتة في منتصف الصندوق بشكل أنيق ومتوازن.

سيارة فورد بلا أبواب ولا سقف

من أبرز سمات هذه النسخة أنها جاءت بلا أبواب أو سقف، لتجسد أقصى درجات الحرية في القيادة على الطرق الوعرة، وتجعلها أقرب إلى تجربة البرونكو الأصلية التي انطلقت قبل ستة عقود.

رغم الحفاوة الكبيرة التي حظيت بها السيارة في بيبل بيتش، أكدت فورد أن برونكو رودستر الجديدة لن تدخل مرحلة الإنتاج التجاري، وستظل نموذجًا استعراضيًا مخصصًا لتخليد تاريخ العلامة الأسطورية.

