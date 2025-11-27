أسباب الإصابة بفيروس ماربورج وطرق انتشاره

أثار فيروس ماربورج حالة من القلق في العالم في الأيام الأخيرة.. فما اسبابه ؟وطرق انتشاره؟

أسباب فيروس ماربورج

يُسبب فيروسان مرتبطان ، فيروس ماربورج (MARV) وفيروس رافن (RAVV)، مرض فيروس ماربورج ويرتبط هذان الفيروسان أيضًا بالفيروس المسبب للإيبولا.

مرض فيروس ماربورج هو حمى نزفية فيروسية، يمكن أن تُلحق الضرر بالأوعية الدموية وتُسبب نزيفًا حادًا.

طرق انتشار مرض فيروس ماربورج



ينتشر فيروس ماربورج عن طريق الاتصال بسوائل الجسم للإنسان أو الحيوان المصاب.

تشمل سوائل الجسم ما يلي:

دم.

البول.

البراز.

البصاق (اللعاب).

حليب الثدي.

المني.

السوائل المهبلية.

يمكنك أيضًا الإصابة به من خلال الأسطح أو الأشياء أو الأجهزة الطبية الملوثة بالفيروس.

كيف يصاب البشر بفيروس ماربوج

يعتقد الخبراء أن خفافيش الفاكهة المصرية (الروسيتات المصرية) تحمل عادةً فيروسي MARV وRAVV ويُصاب الناس عادةً بالعدوى من خلال ملامسة سوائل أو أنسجة أجسام خفافيش مصابة أو رئيسيات غير بشرية، مثل القرود ثم يمكن أن تنتقل العدوى إلى بشر آخرين، عادةً من أفراد عائلاتهم المقربين أو مقدمي الرعاية الصحية الذين يعتنون بهم.

