شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

والدة شيماء جمال
والدة شيماء جمال
ندى سويفى

حددت محكمة جنح العمرانية جلسة 15 يناير المقبل لنظر محاكمة والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في اتهامها بسبّ وقذف محامي المتهمين بقتل ابنتها الراحلة ومحامية طليقها في عدة برامج تلفزيونية.

وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، متهمين إياها بالسبّ والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصوّرة بثتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.

وذكر المحاميان في صحيفة الجنحة أنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها وهي توجه لهما ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، بشكل اعتُبر خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

وذكرت الجنحة المباشرة أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة، بسبب كونها محامية طليقها، متهمةً إياها في مقابلة تلفزيونية بإحدى القنوات الفضائية بأنها "مشتراة" وأنها "سرقت حللًا وملابس داخلية وحلقان"، مرددة: "يا حرامية الحلقان والحلل"، وغيرها من العبارات والألفاظ التي تعتبر سبًا وخوضًا في العرض والشرف.

وأضاف مقدم الجنحة أن المشكو في حقها هدد إبراهيم طنطاوي المحامي، رغم أنه كان محامي المتهمين بقتل ابنتها واللذين تم انتهاء قضيتهما، إلا أنها واصلت تهديده بالإيذاء عن طريق ابنها المسجل جنائيًا في عدة قضايا.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السبّ والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافةً لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

والدة شيماء جمال محكمة جنح العمرانية والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال

