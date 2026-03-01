الكشف عن قادة طهران.. الحرس الثوري الإيراني يُعلن بدء «أشرس عملية عسكرية» ضد إسرائيل وأمريكا

أكد الحرس الثوري الإيراني أنهم سيبدأون بعد لحظات أضخم وأشرس عملية عسكرية في تاريخنا ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية.

وأكد مساعد المرشد الإيراني أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية وفقيه من مجلس صيانة الدستور سيقودون المرحلة الانتقالية في إيران.

كما أفاد موقع نورنيوز باستشهاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، وأضاف الموقع استشهاد أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني.

سبق وأن أفادت وكالة رويترز باغتيال قادة إيران على رأسهم المرشد علي خامنئي وثمانية آخرون.

وقال الحرس الثوري الإيراني: «سننتقم من قتلة القائد خامنئي بشكل ساحق وحاسم، وقواتنا المسلحة ستواصل مسيرة قائدها خامنئي، وستوقع العقاب الشديد بالمعتدين على بلادنا». وأضاف الحرس: «ندعو كل شرائح المجتمع للحضور الحماسي والمشرف في ساحات الدفاع الوطني لإبراز التلاحم».

وقالت الحكومة الإيرانية: «سنجعل من أمر ونفذ هذه الجريمة الكبرى يندم، وإيران ستجتاز هذا المنعطف الصعب شامخة». وذكرت أيضًا: «ننعى قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي الذي استشهد إثر الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي الغادر».

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بمقتله في مكتبه فجر السبت، وأضافت أن البلاد ستدخل الآن في حداد لمدة أربعين يومًا.

قبل ساعات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خامنئي قُتل في غارة إسرائيلية صباح السبت.

كان خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا، قد حكم البلاد منذ عام 1989، عندما خلف روح الله الخميني، أول مرشد أعلى لإيران في ظل الجمهورية التي تأسست عام 1979.

خلال فترة حكمه، سعت إيران إلى امتلاك برنامج نووي، كما وسعت دعمها للجماعات الشيعية في الشرق الأوسط، مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وكتائب حزب الله في العراق.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وزوج ابنته، وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية.