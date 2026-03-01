الحلقة 11 من «عين سحرية».. سر مُفاجئ عن «زكي غالب» يُربك حسابات شهاب الصفطاوي

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «عين سحرية»، المعروض عبر قناة ON، تطورات درامية مثيرة، بعدما توجه المحامي شهاب الصفطاوي، الذي يجسده محمد علاء، إلى منزل عادل الذي يؤدي دوره عصام عمر، في محاولة للحديث معه بشأن أزمة الأموال المفقودة.

وخلال الزيارة، استقبله حسن شقيق عادل، وأخبره بأن الأخير يجلس أعلى سطح المنزل، ليحرص الصفطاوي على توجيه بعض النصائح لحسن بضرورة الاهتمام بمذاكرته ومستقبله، في مشهد حمل جانبًا إنسانيًا وسط تصاعد الأحداث.

وكشف حسن، دون قصد، عن معلومة خطيرة حين أشار إلى وجود زكي غالب، الذي يجسده باسم سمرة، في حياة شقيقه عادل، موضحًا أن العلاقة بينهما بدأت من خلال تجارة كاميرات المراقبة التي يستوردها زكي ويتولى عادل صيانتها. الأمر الذي أثار دهشة الصفطاوي ودفعه للضحك تعبيرًا عن المفاجأة مما سمعه.

وغادر الصفطاوي المنزل دون مقابلة عادل، تاركًا مظروفًا يحتوي على مبلغ مالي، وطلب من حسن تسليمه لشقيقه، مؤكدًا أن المبلغ يمثل بدلاً من الـ12 مليون جنيه التي ضاعت في ظروف غامضة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى الحلقة السابقة، حين دخل عادل في مواجهة حادة مع أسماء، التي تجسدها جنا الأشقر، بعدما تسبب هروبها مع الأموال في فقدان المبلغ بالكامل، إثر سقوط الحقيبة التي كانت تحتوي على النقود خلال مطاردة، ما أدى إلى اختفائها وسط الفوضى.

يشارك في بطولة «عين سحرية» إلى جانب عصام عمر وباسم سمرة كل من عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود.