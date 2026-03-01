«عبدالخالق»: بيراميدز يضم أفضل اللاعبين في مصر.. والزمالك يجب أن يستغل الفرصة

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة بيراميدز صعبة وستؤثر على مشوار الفريقين في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى من لاعبي الزمالك استغلال الفرصة في ظل نتائج المنافسين، وفريق بيراميدز يمتلك أفضل اللاعبين في مصر خلال الوقت الحالي، وأنصح معتمد جمال بأن يقسم اللقاء على أجزاء".

وأضاف: "يجب أن يبدأ بنتايك اللقاء بشكل أساسي، ومحمد إسماعيل وحسام عبدالمجيد في خط الدفاع، وأتمنى أن يلعب معتمد جمال بطريقة متوازنة".