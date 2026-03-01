لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 .. تم تفعيله الآن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 .

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 الآن الوصول إلى رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 .. خطوات التحميل

ادخل على رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026

اضغط على أيقونة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة

اختر المادة

اختر النموذج

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : أن الهدف من طرح النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، هو توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 .. 10 نماذج لكل مادة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 المطروحة عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يصل إلى 10 نماذج استرشادية لكل مادة

طرح النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 مستمر حتى مايو المقبل

وفي هذا الإطار، تشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع وزارة التربية والتعليم يوميا في تمام الساعة ٩ مساء ، وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل

حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستا ٣"

بالتوازي مع إتاحة حل النماذج عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الخطوة تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.