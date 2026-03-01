4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري

تتواصل اليوم الأحد منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير، خاصة مع اشتداد الصراع بين فرق المقدمة وتقارب النقاط في جدول الترتيب، مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة.

وتشهد جولة اليوم أربع مباريات قوية ومؤثرة قد تلعب دورًا بارزًا في رسم ملامح المنافسة على اللقب أو الهروب من مناطق الخطر.

قمة الزمالك وبيراميدز تتصدر المشهد

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك و**بيراميدز**، في لقاء يُعد الأبرز ضمن مباريات الجولة. المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، في ظل سعي كل منهما لحصد الثلاث نقاط وتعزيز موقعه في سباق الصدارة، خاصة مع تقارب الرصيد النقطي بين فرق القمة.

مواجهات متوازنة في باقي لقاءات اليوم

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية، يلتقي البنك الأهلي مع سموحة، في مواجهة متكافئة يسعى خلالها كل فريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب والابتعاد عن الحسابات المعقدة.

كما يصطدم إنبي بفريق المصري، في لقاء يتسم بالقوة والندية، نظرًا لرغبة الفريقين في مواصلة النتائج الإيجابية.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع مودرن سبورت مع بتروجت، في صراع مهم من أجل تثبيت الأقدام في وسط الجدول.

استكمال الجولة غدًا ومواعيد المباريات

تُستكمل منافسات الجولة العشرين غدًا الاثنين، حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع غزل المحلة، بينما يواجه فاركو فريق كهرباء الإسماعيلية.

وتُقام جميع مباريات الجولة خلال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً تحت الأضواء الكاشفة.

القناة الناقلة

تنقل مباريات الدوري المصري عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاءات، يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأحداث الفنية والتكتيكية