مَنْ باع كبار المسئولين .. أحمد موسى يتساءل: كيف تم اصطياد قادة الصف الأول في إيران دفعة واحدة؟
8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل
قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري
دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة | تفاصيل
إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة
التليفزيون الإيراني يبث القرآن الكريم بصوت عبدالباسط عبدالصمد بعد إعلان وفاة خامنئي
بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
نظر مُحاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا .. اليوم
لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على مقاصد الصيام؟.. الإفتاء توضح
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري

رباب الهواري

تتواصل اليوم الأحد منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير، خاصة مع اشتداد الصراع بين فرق المقدمة وتقارب النقاط في جدول الترتيب، مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة. 

وتشهد جولة اليوم أربع مباريات قوية ومؤثرة قد تلعب دورًا بارزًا في رسم ملامح المنافسة على اللقب أو الهروب من مناطق الخطر.

قمة الزمالك وبيراميدز تتصدر المشهد

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك و**بيراميدز**، في لقاء يُعد الأبرز ضمن مباريات الجولة. المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، في ظل سعي كل منهما لحصد الثلاث نقاط وتعزيز موقعه في سباق الصدارة، خاصة مع تقارب الرصيد النقطي بين فرق القمة.

مواجهات متوازنة في باقي لقاءات اليوم

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية، يلتقي البنك الأهلي مع سموحة، في مواجهة متكافئة يسعى خلالها كل فريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب والابتعاد عن الحسابات المعقدة.
كما يصطدم إنبي بفريق المصري، في لقاء يتسم بالقوة والندية، نظرًا لرغبة الفريقين في مواصلة النتائج الإيجابية.
وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع مودرن سبورت مع بتروجت، في صراع مهم من أجل تثبيت الأقدام في وسط الجدول.

استكمال الجولة غدًا ومواعيد المباريات

تُستكمل منافسات الجولة العشرين غدًا الاثنين، حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع غزل المحلة، بينما يواجه فاركو فريق كهرباء الإسماعيلية.
وتُقام جميع مباريات الجولة خلال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً تحت الأضواء الكاشفة.

القناة الناقلة

تنقل مباريات الدوري المصري عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاءات، يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأحداث الفنية والتكتيكية

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

توفيق عكاشة - الهجوم على إيران

الهجوم على إيران توقعه توفيق عكاشة.. ويكشف سر تنبؤه بالأحداث

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد أسرة شهد تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الاتهامات

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

سعيد الزغبي: ما يحدث تحول تاريخي في قواعد الاشتباك.. والمنطقة بين حرب تحت السيطرة وصراع قد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط

باحث : هدف الحرب يتجاوز إسقاط النظام الإيراني إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط

اشتعال فتيل الحرب في المنطقة.. خبير دولي: وقف فوري للقتال قبل الكارثة الشاملة

اشتعال فتيل الحرب في المنطقة.. خبير دولي: وقف فوري للقتال قبل الكارثة الشاملة

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

