من الحب إلى الشر.. حسني شتا يكشف أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «سوا سوا» | خاص

في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، كشف الفنان حسني شتا تفاصيل تجسيده لشخصية "أمير الرفاعي" ضمن أحداث مسلسل "سوا سوا"، مؤكدًا أن الدور يمثل أحد أبرز التحديات في مشواره الفني.

وأوضح شتا أنه يقدم شخصية أمير، صديق "إبراهيم" الذي يجسده الفنان أحمد مالك، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما تحمل قدرًا كبيرًا من التعقيد، حيث يحب أمير صديقه بشدة، لكنه في الوقت نفسه يتمنى ما يملكه، ما يدفعه إلى الدخول في مسار يحمل ملامح الشر.

وأضاف أن الشخصية تعاني من اضطراب داخلي، خاصة مع وقوعه في حب "أحلام"، حبيبة صديقه، وهو ما يخلق صراعًا نفسيًا واضحًا طوال الأحداث، لافتًا إلى أنه حرص على إظهار جانب الحب الصادق في العلاقة رغم التحولات التي تمر بها الشخصية.

وأعرب شتا عن سعادته بردود فعل الجمهور، خاصة حالة التعاطف التي لمسها تجاه الشخصية حتى بعد وفاتها ضمن الأحداث، معتبرًا أن هذا التفاعل يعكس نجاح العمل في الوصول إلى المشاهدين.

واختتم حديثه مؤكدًا أن شخصية أمير بعيدة تمامًا عن طبيعته الحقيقية، وهو ما شكّل له تحديًا كبيرًا، مشددًا على سعادته بالعمل مع جميع فريق المسلسل.

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب أحمد مالك، كل من هدى المفتي، خالد كمال، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر، شريف دسوقي، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، وعبدالعزيز مخيون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.