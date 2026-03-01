قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري
دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة | تفاصيل
إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة
التليفزيون الإيراني يبث القرآن الكريم بصوت عبدالباسط عبدالصمد بعد إعلان وفاة خامنئي
بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
نظر مُحاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا .. اليوم
لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على مقاصد الصيام؟.. الإفتاء توضح
الحلقة 11 من «عين سحرية».. سر مُفاجئ عن «زكي غالب» يُربك حسابات شهاب الصفطاوي
«درويش»: مجلس إدارة الزمالك الحالي راقٍ .. وأطالب بعدم الاستمرار في الانتقادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من الحب إلى الشر.. حسني شتا يكشف أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «سوا سوا» | خاص

النجم حسني شتا
النجم حسني شتا
أوركيد سامي

في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، كشف الفنان حسني شتا تفاصيل تجسيده لشخصية "أمير الرفاعي" ضمن أحداث مسلسل "سوا سوا"، مؤكدًا أن الدور يمثل أحد أبرز التحديات في مشواره الفني.

وأوضح شتا أنه يقدم شخصية أمير، صديق "إبراهيم" الذي يجسده الفنان أحمد مالك، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما تحمل قدرًا كبيرًا من التعقيد، حيث يحب أمير صديقه بشدة، لكنه في الوقت نفسه يتمنى ما يملكه، ما يدفعه إلى الدخول في مسار يحمل ملامح الشر.

وأضاف أن الشخصية تعاني من اضطراب داخلي، خاصة مع وقوعه في حب "أحلام"، حبيبة صديقه، وهو ما يخلق صراعًا نفسيًا واضحًا طوال الأحداث، لافتًا إلى أنه حرص على إظهار جانب الحب الصادق في العلاقة رغم التحولات التي تمر بها الشخصية.

وأعرب شتا عن سعادته بردود فعل الجمهور، خاصة حالة التعاطف التي لمسها تجاه الشخصية حتى بعد وفاتها ضمن الأحداث، معتبرًا أن هذا التفاعل يعكس نجاح العمل في الوصول إلى المشاهدين.

واختتم حديثه مؤكدًا أن شخصية أمير بعيدة تمامًا عن طبيعته الحقيقية، وهو ما شكّل له تحديًا كبيرًا، مشددًا على سعادته بالعمل مع جميع فريق المسلسل.

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب أحمد مالك، كل من هدى المفتي، خالد كمال، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر، شريف دسوقي، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، وعبدالعزيز مخيون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

حسني شتا اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

توفيق عكاشة - الهجوم على إيران

الهجوم على إيران توقعه توفيق عكاشة.. ويكشف سر تنبؤه بالأحداث

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد أسرة شهد تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الاتهامات

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

معاشات شهر مارس

فاضل كام يوم؟.. صرف معاشات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد