مَنْ باع كبار المسئولين .. أحمد موسى يتساءل: كيف تم اصطياد قادة الصف الأول في إيران دفعة واحدة؟
8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل
قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري
دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة | تفاصيل
إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة
التليفزيون الإيراني يبث القرآن الكريم بصوت عبدالباسط عبدالصمد بعد إعلان وفاة خامنئي
بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
نظر مُحاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا .. اليوم
لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على مقاصد الصيام؟.. الإفتاء توضح
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-3-2026.. والقنوات الناقلة

رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد مجموعة كبيرة من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، ولقاء بيراميدز والزمالك بالدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الممتاز

تنطلق مباريات الجولة مع مواجهة مثيرة بين الفرق التالية:
    •    إنبي X المصري – الساعة 9:30 مساءً على قناة ON Sport 2
    •    مودرن سبورت X بتروجت – الساعة 9:30 مساءً
    •    البنك الأهلي X سموحة – الساعة 9:30 مساءً على قناة ON PIUS
    •    بيراميدز X الزمالك – الساعة 9:30 مساءً على قناة ON Sport 1

تعد مباراة بيراميدز والزمالك الأبرز، حيث يتصارع الفريقان على صدارة جدول الترتيب ومواصلة الضغط على المنافسين.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تستكمل منافسات البريميرليج بمواجهات مهمة:
    •    برايتون X نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 5
    •    فولهام X توتنهام هوتسبير – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 2
    •    مانشستر يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 1
    •    آرسنال X تشيلسي – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مباراة آرسنال وتشيلسي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، نظراً للتنافس التقليدي بين الفريقين.

الدوري الإسباني

تقام مباريات الدوري الإسباني اليوم كالتالي:
    •    إلتشي X إسبانيول – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 4
    •    فالنسيا X أوساسونا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
    •    ريال بيتيس X إشبيلية – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
    •    جيرونا X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

الدوريات الإيطالي والفرنسي والألماني
    •    إيطاليا:
    •    كريمونيزي X ميلان – 1:30 ظهراً
    •    ساسولو X أتالانتا – 4 عصراً
    •    تورينو X لاتسيو – 7 مساءً
    •    روما X يوفنتوس – 9:45 مساءً
    •    فرنسا:
    •    باريس X نيس – 4 عصراً
    •    ليل X نانت – 6:15 مساءً
    •    لوريان X أوكسير – 6:15 مساءً
    •    ميتز X بريست – 6:15 مساءً
    •    مارسيليا X ليون – 9:45 مساءً
    •    ألمانيا:
    •    شتوتجارت X فولفسبورج – 4:30 عصراً
    •    آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – 6:30 مساءً
    •    هامبورج X لايبزيج – 8:30 مساءً

اليوم يعد حافلاً بالمنافسات المثيرة على مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، مع متابعة خاصة لمباريات الصدارة في الدوري الإنجليزي والمصري.

الدورى المصرى الدورى الانجليزى الدورى الاسبانى اخبار الرياضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

