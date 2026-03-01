استقالة طارق العشري بعد النتائج المُخيّبة للإسماعيلي

تقدّم الكابتن طارق العشري باعتذاره عن استكمال مسيرته التدريبية مع النادي الإسماعيلي، بعد النتائج غير المرضية للفريق، ما دفع الطرفين إلى إنهاء التعاقد بشكل ودي يحفظ العلاقة بينهما.

وكشف النادي الإسماعيلي في بيان رسمي عن طلب طارق العشري فسخ التعاقد بالتراضي، وهو ما وافق عليه النادي.

وجاء قرار الاعتذار في ظل الظروف التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية، حيث سعى الجهاز الفني إلى تحسين النتائج والأداء، إلا أن عدم التوفيق حال دون تحقيق الطموحات المرجوة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الإسماعيلي خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية الفنية، في إطار الاستعداد لاستكمال منافسات الموسم الجاري، ومحاولة تصحيح المسار وتحسين مركز الفريق في جدول الدوري.