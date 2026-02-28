تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الجونة بالدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره الجونة، اليوم السبت، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 20 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ملعب ستاد الإسماعيلية.

وضم تشكيل الإسماعيلي كل من:

حراسة المرمى: عبدالله جمال

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، أحمد أيمن، محمد نصر، عبدالله محمد

الوسط: إيريك تراوري، محمد حسن، محمد سمير، محمد وجدي

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

يأمل الإسماعيلي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة ومن مركزه السيء في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

على الجانب الآخر يرغب الجونة في تحقيق والفوز والخروج من اللقاء وفي جعبته الـ3 نقاط.

يدير اللقاء تحكيميًا كل من، محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، عدي عيد وحامد الشحات، مساعدين، إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، محمود الدسوقي حكمًا للفيديو ويعاونه أحمد بكر.