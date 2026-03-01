يسرا اللوزي تتصالح مع ابنتها وتفتح لها قلبها في «كان ياما كان»

تشهد داليا (يسرا اللوزي) تطورًا في حياتها وعلاقاتها يعطي أملًا في نهاية أزماتها، وذلك في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كان ياما كان الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصة Yango Play.

في نهاية النفق يوجد شعاع من النور، هكذا جاءت آخر الأزمات التي واجهتها داليا، حيث تحسنت علاقتها بابنتها فرح التي ذهب لزيارتها في المستشفى بعد محاولتها الانتحار، وعندما واجهت فرح حقيقة ما حدث قررت أن تعيش مع والدتها.

ومع هذا القرار انفتحت أسرار داليا لفرح، وعلِمت الأخيرة بصراع والدتها مع الاكتئاب لسنوات طويلة دون عِلم أي أحد، فذهبت معها إلى الطبيبة النفسية وبدأت في سؤالها عن أشياء أكثر في حياتها.

كما جاءت محاولة الانتحار بمثابة إنذار لفرح بوجود خلل في حياة والدتها، فذهبت معها للتسوق وجمع بينهما مشهد دافئ وضعت به فرح مكياج غير مرتب على الإطلاق لوالدتها وحاولت إقناعها به وهو ما رسم الضحكة على وجه داليا، وربما كان هذا غرض فرح من البداية.

وفي نفس الوقت، تعلم داليا بانفصال شريف صديقها القديم، وبدأت علاقتهما تأخذ مساحة أكبر حيث يتصل بها شريف ويطلب منها اللقاء، وهو الطلب الذي لا ترفضه ولا تقبله داليا، تاركة الأمر بلا قرار حاسم وهو ما سنراه في الحلقات القادمة.

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.