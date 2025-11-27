قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
حوادث

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بمحطة مترو المطبعة.

مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة لمدة ( "3 شهور" وذلك إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28/11/2025 على أن يكون العمل من الساعة 3 صباحاً..

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

- حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير إتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية تقوم بالدخول يميناً إلى شارع حسن محمد ثم الدخول يساراً إلى شارع الليثى ثم إستكمال السير إتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولاً إلى شارع العريش.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية شارع الهرم الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية

