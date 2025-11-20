تحويلات لمدة 8 ساعات.. الطرق البديلة بعد غلق امتداد محور 26 يوليو غدا

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة؛ لمنع حدوث تكدسات مرورية عقب الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري مشاة محطة مونوريل جامعة النيل، وذلك ضمن خطة التطوير الجارية بالمحافظة.

وتشمل الأعمال غلقًا كليًا لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل في الاتجاه القادم من طريق الواحات نحو محور 26 يوليو.

ويبدأ الغلق يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا، على أن يتم تسيير الحركة المرورية عبر تحويلات بديلة خلال مدة تنفيذ الأعمال.

وتتضمن التحويلات المرورية الآتي:

القادم من طريق الواحات باتجاه محور 26 يوليو؛ يسلك اليسار إلى الاتجاه الآخر القادم من محور 26 يوليو باتجاه الواحات، وذلك من خلال فتحة دوران مستحدثة قبل منطقة الأعمال.

ويتم السير في مسار التحويلة هذه لمسافة 300 متر، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي، عبر فتحة دوران بالجزيرة الوسطى؛ بعد تجاوز موقع الأعمال.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنها ستعين الخدمات المرورية اللازمة لتحقيق السيولة المرورية خلال فترة الغلق، مع التنسيق الكامل مع الشركة المنفذة؛ لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية، بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين ورواد الطريق.