فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير
أول اتصال بين الشرع وأردوغان بعد معارك حلب.. تأكيد السيادة والتنسيق الأمني
بنمو 30%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 891 شركة بنهاية أكتوبر الماضي

نمو الشركات- صورة أرشيفية
نمو الشركات- صورة أرشيفية

شهدت عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة نموا بنسبة 30%، بنهاية أكتوبر الماضي.

وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 891 شركة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 685 شركة بنهاية شهر أكتوبر عام 2024، بارتفاع 30%.

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية أكتوبر 2025 نحو 49.5 مليار جنيه مقارنة 29.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 بنمو بلغ 66% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي بنسبة 82.7 % على أساس سنوي.

نشاط التخصيم

وبلغت قيمة الأوراق المخصمة خلال الـ10 أشهر الأولي من 2025 نحو 102 مليار جنيه مقابل 55.835 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.5%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 55.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025، مقابل 34.8 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، بنسبة نمو 60%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 46.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 20.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر  2024، بنمو 121.1%.

