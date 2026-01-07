قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بنمو 83%.. حجم الأوراق المخصمة تقارب 102 مليار جنيه في 10 أشهر

علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي بنسبة 82.7 % على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة  بلغت نحو 102 مليار جنيه مقابل 55.835 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.5%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 55.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025، مقابل 34.8 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، بنسبة نمو 60%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 46.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 20.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر  2024، بنمو 121.1%.

عدد الشركات المقيدة المزاولة لنشاط التخصيم

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 891 شركة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 685 شركة بنهاية شهر أكتوبر عام 2024، بارتفاع 30%.

قيمة الأرصدة المدينة

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية أكتوبر 2025 نحو 49.5 مليار جنيه مقارنة 29.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 بنمو بلغ 66% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

