إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وجوه جديدة.. مفاجآت في قائمة ألمانيا لكأس العالم

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
مجدي سلامة

ألمح جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، إلى أن تشكيلته النهائية لكأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك هذا الصيف لن تحظى بتفهم كبير وستضمن مفاجأت كبيرة.

وتبدأ ألمانيا مشوارها في كأس العالم في 14 يونيو بمواجهة كوراساو، تليها مباريات ضمن المجموعة الخامسة ضد ساحل العاج والإكوادور.

وقال ناجلسمان لمجلة "كيكر" الألمانية: "يمكنني أن أكشف أنه ستكون هناك قرارات ربما لن تُقابل بقدر كبير من التفهم".

وتابع: “ليس من اللاعبين ولا من الجماهير، لأنه ربما لن يكون اللاعب الذي يلعب بانتظام ويؤدي دورا رئيسيا في ناديه ضمن التشكيلة الأساسية لدينا.”

وعندما طُلب من ناجلسمان توضيح السبب، قال: "عليك أن تولي اهتماما بالغا لكيفية تعامل اللاعب مع الأمر إذا كان من أفضل ستة لاعبين في ناديه، ولكنه رقم 15 أو 16 في تشكيلتنا".

وواصل: “على الرغم من أن ليون جوريتزكا لم يحصل على وقت لعب كافٍ مع بايرن ، إلا أنه سيحظى بفرصة جيدة للعب وتولي دور مشابه للدور الذي لعبه في تصفيات كأس العالم لأنه لاعب يجيد التواجد داخل منطقة الجزاء، وقوي في الكرات الهوائية، ويتمتع بحضور بدني قوي.”

وأوضح ناجلسمان أن فترة التوقف الدولي القادمة التي ستواجه فيها ألمانيا سويسرا في 27 مارس وغانا في 30 مارس أن حارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان سيضمن مكانه بها، أن اللاعبين ألكسندر بافلوفيتش، وفيليكس نميشا يتنافسان وجها لوجه على مكان في التشكيلة.

واستمر: "سيكون الحارس أوليفر باومان في المرمى في مارس وسيقدم أداءً جيدًا مرة أخرى، وبالنسبة للدور الهجومي، نحتاج إلى أسلوب لعب مختلف قليلاً، لكن أحد اللاعبين لديه بالتأكيد فرصة جيدة للعب".

وأتم :"بشكل عام، الفكرة الأساسية هي أن تشكيلة شهر مارس وتشكيلة كأس العالم ستكونان مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا."

ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان عن تشكيلته للمباريات الودية في 19 مارس المقبل.

ناجلسمان المنتخب الألماني الولايات المتحدة الأمريكية

