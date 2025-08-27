قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين
البابا تواضروس: الخطية تتسبب في "جوع قلبي وإيماني".. وشبعنا الحقيقي بيد الله
حقن فيلر وبوتكس مغشوشة.. القصة الكاملة لوفاة عروس حلوان داخل مركز تجميل بالمهندسين
الدبلوماسية المصرية تنتصر في لندن.. كرامة المصريين خط أحمر لا يمس
جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة كبرى
أحمد الأشعل يكتب: منظومة الشكاوى الحكومية.. عقد جديد بين المواطن والدولة
خلافاتهما لم تكن خفية.. طارق الشناوي: والد أنغام الأكثر إساءة لها
طارق الشناوي: أنغام فنانة واعية تختار كلماتها بعناية وتعرف أهدافها جيدًا |فيديو
بعد الإفراج عنه ببريطانيا.. أحمد موسى يوجه كلمة لـ أحمد عبد القادر على الهواء| شاهد
والدة الشهيد عمر القاضي: بكيت فرحا بعد تضمين سيرته الذاتية في منهج اللغة العربية
إنجاز غير مسبوق.. البترول تكشف تفاصيل اكتشاف بئر جديدة في منطقة امتياز| فيديو
بعد نجاح «سراب».. هاني عادل في تجربة جديدة وغامضة بـ«أزمة ثقة» | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرقابة المالية: 47.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 5 أشهر

علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي بنسبة 114.2% على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ5 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة  بلغت 47.4 مليار جنيه مقابل 22.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 26 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025  مقابل 14.6مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو  2024، بنسبة نمو 77.8%.

أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 21.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 7.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو  2024، بنمو 185.2%.

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 743 شركة بنهاية مايو الماضي مقابل 586 شركة بنهاية شهر مايو عام 2024، بارتفاع 26.8%.

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية مايو 2025 نحو 41.587 مليار جنيه مقارنة 17.635 مليار جنيه بنهاية مايو  2024 بنمو بلغ 104.3% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024

يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

