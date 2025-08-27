الرقابة المالية: 47.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 5 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي بنسبة 114.2% على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ5 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 47.4 مليار جنيه مقابل 22.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 26 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 14.6مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2024، بنسبة نمو 77.8%.

أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 21.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 7.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2024، بنمو 185.2%.

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 743 شركة بنهاية مايو الماضي مقابل 586 شركة بنهاية شهر مايو عام 2024، بارتفاع 26.8%.

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية مايو 2025 نحو 41.587 مليار جنيه مقارنة 17.635 مليار جنيه بنهاية مايو 2024 بنمو بلغ 104.3% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024

يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.