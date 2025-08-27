قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع البيت الأبيض بشأن قطاع غزة
مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين: استهداف العاملين بقطاع الإعلام في غزة جرائم حرب
سرقت أموالا من والدي فهل يجوز ردها عند توزيع الميراث؟.. الإفتاء تجيب
الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية .. خطوات تسجيل الرغبات
ليلي أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف معاناتها
تشغيل القطار الثامن لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بث مباشر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية تقترب من 42 مليار جنيه في 5 أشهر

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
علياء فوزى

ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 على أساس سنوي، بعدد مستفيدين نحو 1.356 مليون مستفيد.

وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن النشاط المالي غير المصرفي، أن قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الـ5 أشهر الأولى 2025 وصلت لنحو 41.601 مليار جنيه مقابل 36.750 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2024.

واستحوذت التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من تمويلات القطاع وبلغت نحو 34.838 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 ، مقارنة 33.423 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الـ 5 أشهر الأولي من 2025 نحو 6.762 مليار جنيه مقابل 3.327 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

وبلغ عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الـ 5 أشهر الأولي من 2025 نحو 1.356 مليون مستفيد مقابل 1.476 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من العام 2024.

ووصل عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر 1.353 مليون مستفيد خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 1.474 مليون مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025  نحو 300 ألف مستفيد مقابل 200 ألف مستفيد خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2024.

إجمالي التمويلات بنهاية 2024

فيما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 95.8 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 72.6 مليار جنيه في العام السابق 31.9 %،وبلغ عدد المستفيدين 3.9 مليون  مستفيد في ديسمبر 2024 مقابل 3.7 مليون مستفيد في ديسمبر 2023.

وقامت جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 4731 منفذ تمويل بنهاية عام 2024 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، مقارنة بـ 4684 ً منفذا بنهاية عام 2023.

وبلغ عدد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية عام 2024 نحو 31 شركة،منها شركة تأجير تمويلي متناهية الصغر وشركة ناشئة بإستخدام التكنولوجيا المالية. بينما وصل عدد الجمعيات و المؤسسات الأهلية حوالي 1013 جمعية ومؤسسة أهلية.

أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 80.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 57.1 مليار جنيه في العام السابق بزيادة نحو 41%.

الرقابة المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلات المشروعات قطاع المشروعات متناهية الصغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

ترشيحاتنا

الزمالك

بدلاء الزمالك يخوضون تدريبات قوية استعدادا لمواجهة وادي دجلة

يانيك فيريرا

بالفيديو .. فيريرا يعقد محاضرة للاعبي الزمالك استعدادًا لوادي دجلة

بوسكيتس

بوسكيتس يتحدث عن مستقبله في إنتر ميامي ويكشف عن مرشحه للكرة الذهبية

بالصور

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد