الرقابة المالية: 41 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال 5 أشهر

نمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 32.9% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2025، وذلك على أساس سنوي.

وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع أقساط التأمين التجاري لتسجل 41.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 31.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 62.7%، لتسجل 7 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي الأقساط التأمينية

حصلت شركات التأمين أقساط تأمينية بقيمة 48.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025 مقابل 35.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 36.5%.

وبلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 27.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025 مقارنة 18.6 مليار جنيه بنمو 49% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 22.6%، لتسجل 20.6 مليار جنيه في الـ5 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة 16.8 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام 2024.