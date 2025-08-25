وزارة الصناعة تبحث تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مجال السيارات

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ولاسيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، قامت إدارة شئون الترويج للاستثمار بتنظيم اجتماع تنسيقي عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس الجاري، بحضور المهندس علاء الدين صلاح – رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب – عضو المجلس الأعلى للسيارات، والدكتورة نرمين نبيل أبو العطا – مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج.

‎وقد استهدف الاجتماع دعم دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج في الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك من خلال استعراض استراتيجية توطين صناعة السيارات المصرية وما تتضمنه من برامج وطنية وحوافز استثمارية وتشريعات محفزة، إلى جانب تقديم عرض شامل لأحدث المعلومات حول واقع هذا القطاع الحيوي في مصر وآفاق نموه المستقبلية. كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها السوق المصري أمام كبرى الشركات العالمية، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية ويجعل من مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.

‎كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية للتواصل الدوري مع مكاتب التمثيل التجاري، يتم من خلالها تزويدهم ببيانات محدثة حول سوق صناعة السيارات في مصر، سواء فيما يتعلق بالشركات المصنعة أو الصناعات المغذية، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على الترويج الفعال لهذا القطاع الواعد.