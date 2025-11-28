قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن
خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز
تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

سجل الدولار اليوم حركة طفيفة داخل بعض البنوك الخاصة، بينما ظل مستقرًا في البنوك الحكومية، في ظل حالة هدوء عام في السوق المصرفي.

وأوضح خبراء أن هذه التحركات المحدودة جاءت نتيجة تعاملات فردية في بعض الفروع وليس نتيجة تغيير في سياسة التسعير.

وأشاروا إلى أن البنوك تتعامل وفق آليات مرنة تعتمد على العرض والطلب دون مبالغة في حركة السعر.

وأضافوا أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا في المضاربات، ما يعزز استقرار سوق الصرف.

وتوقعوا استمرار التحرك الطفيف خلال الأيام المقبلة قبل العودة إلى الثبات الكامل.

أسعار الدولار في 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري: شراء 49.35 – بيع 49.45
بنك مصر: شراء 49.35 – بيع 49.45
البنك التجاري الدولي: شراء 49.40 – بيع 49.50
بنك الإسكندرية: شراء 49.35 – بيع 49.45
بنك القاهرة: شراء 49.35 – بيع 49.45
المصرف المتحد: شراء 49.40 – بيع 49.50
بنك قناة السويس: شراء 49.35 – بيع 49.45
بنك الإسكان والتعمير: شراء 49.38 – بيع 49.48
البنك العربي الأفريقي: شراء 49.37 – بيع 49.47
بنك أبوظبي التجاري: شراء 49.40 – بيع 49.50

