تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة

سجل الدولار اليوم حركة طفيفة داخل بعض البنوك الخاصة، بينما ظل مستقرًا في البنوك الحكومية، في ظل حالة هدوء عام في السوق المصرفي.

وأوضح خبراء أن هذه التحركات المحدودة جاءت نتيجة تعاملات فردية في بعض الفروع وليس نتيجة تغيير في سياسة التسعير.

وأشاروا إلى أن البنوك تتعامل وفق آليات مرنة تعتمد على العرض والطلب دون مبالغة في حركة السعر.

وأضافوا أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا في المضاربات، ما يعزز استقرار سوق الصرف.

وتوقعوا استمرار التحرك الطفيف خلال الأيام المقبلة قبل العودة إلى الثبات الكامل.

أسعار الدولار في 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك مصر: شراء 49.35 – بيع 49.45

البنك التجاري الدولي: شراء 49.40 – بيع 49.50

بنك الإسكندرية: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك القاهرة: شراء 49.35 – بيع 49.45

المصرف المتحد: شراء 49.40 – بيع 49.50

بنك قناة السويس: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك الإسكان والتعمير: شراء 49.38 – بيع 49.48

البنك العربي الأفريقي: شراء 49.37 – بيع 49.47

بنك أبوظبي التجاري: شراء 49.40 – بيع 49.50