دوللي شاهين: أتمنى تجسيد شخصية كليوبترا.. وفخورة بالمتحف المصري الكبير

أعربت الفنانة دوللي شاهين، عن حبها الكبير للأعمال التاريخية، مؤكدة أنها تحلم بتجسيد شخصية الملكة الشهيرة كليوبترا على الشاشة.

وقالت دوللي في ندوة حصرية على موقع “صدى البلد”: "أحب الأعمال التاريخية لأنها تبرز تاريخنا العريق ومصر أم الدنيا، وأتمنى أن أقدم دور كليوبترا يوماً ما".

كما أعربت عن فخرها بالمتحف المصري الكبير، معتبرة أنه إضافة مميزة للثقافة المصرية ويجسد عظمة التاريخ الفرعوني.

وأضافت الفنانة: "مشاعري مليئة بالفخر وأنا أرى هذه الإنجازات الثقافية العظيمة، وأتمنى أن تصل الأعمال الفنية التي أشارك فيها إلى نقل هذا التاريخ إلى كل العالم".

وأعربت دوللي شاهين عن سعادتها بطرح أغنية «ترند» التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقةولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.



أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم،واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان،فيما تولي عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.