بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
انقلاب خريفي.. الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الجمعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة .

تشهد مختلف محافظات الجمهورية أجواء خريفية مستقرة بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية .

يسود الطقس  أجواء معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ويميل للبرودة ليلًا في أول الليل، ويصبح باردًا في آخره.

وشهد الطقس اليوم، شبورة كثيفة على الطرق حتى التاسعة صباحا، حيث تكوّنت الشبورة المائية في فترات من 3 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة خلال الطقس غدا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة ببعض المناطق.

وتوقعت الهيئة أن تشهد مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، خلال الطقس غدا فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، خاصة على حلايب وشلاتين.

وبحسب ما أعلنته الأرصاد الجوية، تكون حالة البحرين خلال الطقس اليوم، المتوسط والأحمر من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر.

درجات الحرارة اليوم الخميس

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 – الصغرى 15

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 24 – الصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 13

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 29 – الصغرى 16

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر على الطرق خلال ساعات الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الشبورة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين

