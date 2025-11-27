انقلاب خريفي.. الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة .

تشهد مختلف محافظات الجمهورية أجواء خريفية مستقرة بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية .

يسود الطقس أجواء معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ويميل للبرودة ليلًا في أول الليل، ويصبح باردًا في آخره.

وشهد الطقس اليوم، شبورة كثيفة على الطرق حتى التاسعة صباحا، حيث تكوّنت الشبورة المائية في فترات من 3 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة خلال الطقس غدا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة ببعض المناطق.

وتوقعت الهيئة أن تشهد مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، خلال الطقس غدا فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، خاصة على حلايب وشلاتين.

وبحسب ما أعلنته الأرصاد الجوية، تكون حالة البحرين خلال الطقس اليوم، المتوسط والأحمر من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر.

درجات الحرارة اليوم الخميس

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 – الصغرى 15

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 24 – الصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 13

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 29 – الصغرى 16

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر على الطرق خلال ساعات الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الشبورة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.