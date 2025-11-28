وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

تسببت وفاة الإعلامية هبة في حالة صدمة بين كل محبيها، حيث فارقت الحياة دون سابق إنذار وفي سن صغيرة.

توفيت الإعلامية هبة، أمس، بشكل مفاجئ أثناء نومها وفي الحقيقة هناك أسباب عديدة يمكن أن تؤدى للموت بهذه الطريقة.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم 10 أسباب قد تؤدي إلى وفاتك أثناء نومك وعلامات يجب الانتباه لها

تشمل علامات الوفاة أثناء النوم ألمًا في الصدر وتعرقًا مرتبطًا بالسكتة القلبية المفاجئة، وهي من أكثر الأسباب شيوعًا.

وتشمل المخاطر الأخرى قصور القلب الاحتقاني، والسكتة الدماغية، أو الأمراض المميتة مثل فشل الرئة كما قد تؤدي النوبات، أو الجرعات الزائدة من المخدرات، أو التسمم بأول أكسيد الكربون إلى الوفاة الليلية، وغالبًا دون سابق إنذار .

الأسباب القلبية

تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب فجأة عن النبض وبدون علاج طبي فوري، تحدث الوفاة القلبية المفاجئة في غضون دقائق.

ويزداد خطر الوفاة أثناء النوم ببساطة لأن الاستجابة الطبية الطارئة عادةً ما تكون متأخرة جدًا.

من بين جميع الأسباب المحتملة للوفاة الليلية (الموت أثناء النوم)، يُعدّ السكتة القلبية المفاجئة من أكثرها شيوعًا.

نوبة قلبية، عدم انتظام ضربات القلب، قصور القلب الاحتقاني، والسكتة الدماغية كلها يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية المفاجئة.

نوبة قلبية

النوبات القلبية، المعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلبتحدث عندما ينسد أحد الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب، فتتلف الأنسجة التي تغذيها أو تموت ومن علامتها ألم صدر وانزعاج ينتشر بالقرب من الفك والكتف والرقبة والتعرق وضيق في التنفس وغثيان

يمكن أن تؤدي النوبة القلبية الحادة إلى انخفاض تدفق الدم إلى الجزء من الدماغ الذي يتحكم في التنفس، مما يؤدي إلى توقف التنفس.

عدم انتظام ضربات القلب

قد تتعطل الشحنة اللازمة لتنشيط عضلة القلب بشكل متزامن وقد تصبح الانقباضات غير منتظمة، أو سريعة جدًا، أو بطيئة جدًا، مما قد يؤثر سلبًا على فعالية ضخ القلب.

عدم انتظام ضربات القلب سببًا شائعًا للوفاة أثناء النوم ويحدث إيقاع سكتة قلبية عندما يتعذر رصد النشاط الكهربائي للقلب وقد يُضعف الرجفان الأذيني أو رفرفته وظيفة القلب.

قصور القلب الاحتقاني

كما يمكن أن يؤدي قصور القلب الاحتقاني تدريجيًا إلى فشل القلب، وفي الحالات الشديدة، إلى السكتة القلبية.

يؤثر قصور القلب الأيسر بسرعة على الجانب الأيمن من القلب، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين وتورم في القدمين والساقين يسمى الوذمة الطرفية.

إذا أثرت السكتة الدماغية على جذع الدماغ، فقد تتأثر وظائف التنفس وفتح العينين والتحكم بالعضلات والوعي. قد تكون هذه السكتات الدماغية قاتلة، وقد تحدث أثناء النوم.

فشل الجهاز التنفسي

عندما لا تعمل الرئتان بشكل صحيح، تنخفض مستويات الأكسجين، وترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون ، وقد تحدث تغيرات خطيرة في التوازن الحمضي القاعدي في الجسم. وعندما يصل الخلل إلى حده الأقصى، فقد يحدث توقف التنفس كما يمكن أن يُسبب هذا ضغطًا مفرطًا على القلب ويؤدي إلى فشله التدريجي.

قد يحدث الفشل التنفسي بسبب أمراض مزمنة تؤثر على الرئتين أو الشعب الهوائية أو العضلات.

عند اقتراب الموت، غالبًا ما يحدث نمط يُسمى تنفس تشاين-ستوكس، والذي يتميز بدورات من الأنفاس العميقة والسريعة، تليها فترات من التنفس السطحي أو توقفات تامة.

مرض السكري من النوع الأول

تُعرف باسم "متلازمة الموت في السرير" إلى ظروف غير مفسرة حيث تحدث حوالي 5% من الوفيات المرتبطة بمرض السكري بسبب عوامل غير معروفة تؤدي إلى وفاة الشخص أثناء نومه.

قد تكون هذه الوفيات ناجمة عن نقص سكر الدم (انخفاض سكر الدم)، ولكن لا توجد أدلة كافية لمعرفة السبب الدقيق لوفاة هؤلاء الأشخاص أثناء نومهم.

التسمم بأول أكسيد الكربون

التسمم بأول أكسيد الكربون الناتج عن سوء التهوية قد يؤدي إلى الوفاة اختناقًا يمكن أن يؤدي التعرض لمستويات عالية من أول أكسيد الكربون إلى تفاقم الأعراض تدريجيًا، بما في ذلك الدوخة وضيق التنفس والغثيان وعدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن يكون أول أكسيد الكربون قاتلاً في غضون دقائق.

الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من خطر الوفاة عن طريق تثبيط أجزاء الدماغ المسؤولة عن تنظيم التنفس وهذا أمر شائع عند تناول جرعة زائدة من الدواء أو عند تناوله مع مُثبِّطات أخرى، بما في ذلك الكحول.

الصدمة

يمكن أن تُسبب إصابات الدماغ الشديدة أيضًا موتًا مفاجئًا، غالبًا أثناء النوم. في بعض الأحيان، قد لا تُلاحظ أعراض مثل الغثيان والصداع المستمر واتساع حدقة العين، أو تُتجاهل بعد ارتجاج أو إصابة أخرى في الرأس .

الاختناق

من الممكن أن يموت الشخص اختناقًا أثناء النوم. قد يحدث هذا إذا تقيأ الشخص أثناء نوبة ليلية أو بعد تناول كمية كبيرة من الكحول .

قد يحدث هذا أيضًا إذا غفوتَ وفي فمك طعام أو حبة حلقية للحلق واستنشقتها عن طريق الخطأ وتزيد بعض الحالات الصحية، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي، من خطر الاختناق أثناء النوم.

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

يمكن أن يُفاقم انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) حالات طبية أخرى قد تُؤدي في النهاية إلى الوفاة وتشمل هذه الحالات السكتات الدماغية، والنوبات القلبية، وقصور القلب، واضطرابات نظم القلب، والتي قد تُؤدي جميعها إلى الموت المفاجئ ورغم أن حدوثه مُستبعد، إلا أنه من المُمكن أن يُسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي اختناقًا مُميتًا .

يُعد الشخير عرضًا شائعًا مرتبطًا بانقطاع النفس النومي، وكذلك انقطاع التنفس المتكرر أثناء النوم.

الصرع

يتعرض الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب النوبات لخطر الموت المفاجئ أكثر من 20 مرة من خطر عامة السكان والموت المفاجئ في الصرع (SUDEP) غير مفهوم تمامًا ولكن قد يحدث الموت أثناء النوبة أو بعدها أو بدون ظهور النوبة.

اضطرابات النوم

اضطرابات النوم (الباراسومنيا) هي مجموعة من اضطرابات النوم المُزعجة التي تُسبب حركات وسلوكيات وانفعالات غير طبيعية أثناء النوم ورغم ندرتها، قد تُؤدي هذه الاضطرابات إلى حالات مميتة.